Ayın gastronomi akımı: Tanıdık tatların peşinde

Bir kâse puding, çocukluktan hatırlanan bir kek ya da henüz sıcakken koparılan bir parça börek…

Bazı yiyeceklerin yarattığı haz, yalnızca lezzetlerinden değil, hatırlattıkları duygulardan da geliyor. Son dönemde gastronomi dünyasında yükselen “yemek terapisi” akımı da tam olarak bu duygusal bağın izini sürüyor. İngiltere merkezli The Food People’ın 2026–2027 dönemine ilişkin raporunda yemek terapisi, yükselişteki on akımdan biri olarak gösteriliyor.

Rapora göre stres ve kaygıyla karşı karşıya kalan tüketiciler, yiyecek ve içeceklerde kısa süreli bir dinlenme ve rahatlama alanı arıyor. Kimi tüketiciler sakinleşme, odaklanma veya enerjiyle ilişkilendirilen ürünlere yönelirken kimileri mutluluğu yetişkinlere uyarlanan çocukluk menülerinde, nostaljik atıştırmalıklarda ya da kahvaltıda tatlı yemekte buluyor.

Araştırma, bu yükselişte ekonomik koşulların da etkili olduğuna dikkat çekiyor. Küçük bir tatlı, kapsamlı ve pahalı bir öğüne kıyasla daha erişilebilir bir ödüllendirme biçimi sunuyor. Pazar araştırmaları gerçekleştiren Innova Market Insights’ın 2026 Küresel Yiyecek ve İçecek Eğilimleri araştırması da benzer bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre küresel tüketicilerin yüzde 60’ı kendilerini ödüllendirirken yeni tatlar, dokular ve deneyimler keşfetmek istiyor. Ancak yenilik isteğine karşın tanıdık lezzetlerin sağladığı güven duygusu önemini koruyor.

Kuruluşun Avrupa araştırmasında tüketicilerin yüzde 23’ü geleneksel tarifleri yaşatmayı beslenme anlayışlarının önemli bir parçası olarak görüyor. Geleneksel yiyecekler; mutluluk, aile bağları ve kişisel anılarla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle “yeni nostalji”, geçmişteki tarifleri olduğu gibi tekrarlamak anlamına gelmiyor. Akım; tanıdık tatların farklı dokular, yeni eşleşmeler ve çağdaş sunumlarla yeniden yorumlanmasına da dayanıyor.

Hafızada yer etmiş bir puding yeni bir kıvamla, klasik bir hamur işi beklenmedik bir dolgu veya farklı bir sunumla karşımıza çıkabiliyor. Böylece tüketici aynı lokmada hem bildiği bir duyguyla karşılaşıyor hem de yeni bir deneyim yaşıyor. Yemek terapisi ve nostaljinin ortak noktasında ise güçlü bir ihtiyaç bulunuyor: Belirsiz ve yorucu zamanlarda sofrada kısa da olsa güvenli, tanıdık ve keyifli bir alan yaratmak…