Az malzemeyle bol lezzet: Bizcocho tarifi

Kek denildiğinde akla süt, yoğurt ve yağlı tarifler gelse de İspanyol mutfağının sevilen lezzeti bizcocho, yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanıyor. Yumurtaların ayrı ayrı çırpılmasıyla sünger gibi yumuşak ve kabarık bir kıvam alan bizcocho, çay ve kahve saatleri için nefis bir alternatif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz yumuşacık bizcocho tarifi...
BIZCOCHO TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 1,5-2 su bardağı un
BIZCOCHO YAPILIŞI
Öncelikle yumurtaların sarılarını ve beyazlarını dikkatlice birbirinden ayırın.
Yumurta beyazlarını ayrı bir kaba alın.
Yumurta beyazlarının üzerine şekerin küçük bir kısmını ekleyin ve mikserle iyice çırpın.
Beyazlar iki katına çıkıp köpük kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.
Ayrı bir kapta yumurta sarılarını kalan toz şekerle birlikte çırpın.
Karışımın açık renkli ve kremamsı bir kıvam almasını sağlayın.
Yumurta sarılarının üzerine elenmiş un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin.
Malzemeleri homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Önceden köpürtülmüş yumurta beyazlarını üç seferde, spatula yardımıyla kek harcına ekleyin.
Her eklemede karışımı alttan üste doğru nazikçe karıştırın.
Yumurta beyazlarının sönmemesine dikkat edin.
Hazırladığınız kek harcını yağlanmış veya tabanına yağlı kağıt serilmiş 22 ya da 24 santimetrelik kelepçeli kek kalıbına aktarın.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.
Pişen bizcocho kekini fırından çıkarın ve oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat dinlendirin.
Dinlenen keki dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!