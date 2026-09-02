Az malzemeyle bol lezzet: Bizcocho tarifi

Kek denildiğinde akla süt, yoğurt ve yağlı tarifler gelse de İspanyol mutfağının sevilen lezzeti bizcocho, yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanıyor. Yumurtaların ayrı ayrı çırpılmasıyla sünger gibi yumuşak ve kabarık bir kıvam alan bizcocho, çay ve kahve saatleri için nefis bir alternatif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz yumuşacık bizcocho tarifi...