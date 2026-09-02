Cumhuriyet Gazetesi Logo
Az malzemeyle bol lezzet: Bizcocho tarifi
Paylaş

Az malzemeyle bol lezzet: Bizcocho tarifi

2.09.2026 11:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Az malzemeyle bol lezzet: Bizcocho tarifi

İspanyol mutfağından gelen bizcocho, az malzemeyle hazırlanan sünger gibi dokusuyla dikkat çekiyor.

Az malzemeyle bol lezzet: Bizcocho tarifi

Kek denildiğinde akla süt, yoğurt ve yağlı tarifler gelse de İspanyol mutfağının sevilen lezzeti bizcocho, yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanıyor. Yumurtaların ayrı ayrı çırpılmasıyla sünger gibi yumuşak ve kabarık bir kıvam alan bizcocho, çay ve kahve saatleri için nefis bir alternatif sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz yumuşacık bizcocho tarifi...

Az malzemeyle bol lezzet: Bizcocho tarifi

BIZCOCHO TARİFİ

Malzemeler:

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1,5-2 su bardağı un

BIZCOCHO YAPILIŞI

Öncelikle yumurtaların sarılarını ve beyazlarını dikkatlice birbirinden ayırın. 

Yumurta beyazlarını ayrı bir kaba alın.

Yumurta beyazlarının üzerine şekerin küçük bir kısmını ekleyin ve mikserle iyice çırpın.

Beyazlar iki katına çıkıp köpük kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.

Ayrı bir kapta yumurta sarılarını kalan toz şekerle birlikte çırpın. 

Karışımın açık renkli ve kremamsı bir kıvam almasını sağlayın.

Yumurta sarılarının üzerine elenmiş un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. 

Malzemeleri homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Önceden köpürtülmüş yumurta beyazlarını üç seferde, spatula yardımıyla kek harcına ekleyin. 

Her eklemede karışımı alttan üste doğru nazikçe karıştırın. 

Yumurta beyazlarının sönmemesine dikkat edin.

Hazırladığınız kek harcını yağlanmış veya tabanına yağlı kağıt serilmiş 22 ya da 24 santimetrelik kelepçeli kek kalıbına aktarın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Pişen bizcocho kekini fırından çıkarın ve oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Dinlenen keki dilimleyerek servis edin. 

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #pratik tatlı tarifi #ispanyol mutfağı #bizcocho tarifi

İlgili Haberler

Farklı bir tuzlu atıştırmalık arayanlara: Kabak muffin tarifi
Farklı bir tuzlu atıştırmalık arayanlara: Kabak muffin tarifi Kabak, dereotu ve lor peynirinin buluştuğu yumuşacık kabaklı muffin, çay saatlerinden kahvaltıya kadar günün her öğününe yakışan pratik bir lezzet sunuyor.
Tek tepside şahane lezzet: MasterChef tepsi pirzola tarifi
Tek tepside şahane lezzet: MasterChef tepsi pirzola tarifi Yumuşacık kuzu pirzolaların sebzeler ve aromalı sosla buluştuğu tepsi pirzola, fırından çıkan nefis kokusuyla sofrada iştahları kabartıyor.
Lokum gibi etin lezzet sırrı: MasterChef kuzu küşleme ve beğendi tarifi
Lokum gibi etin lezzet sırrı: MasterChef kuzu küşleme ve beğendi tarifi Lokum kıvamındaki kuzu küşlemenin közlenmiş patlıcanla hazırlanan nefis beğendiyle buluştuğu bu tarif, özel sofralara yakışan eşsiz bir ana yemek sunuyor.