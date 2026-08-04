Az malzemeyle bol lezzet: Kabak köftesi tarifi

Kabak köftesi, sebzeyi farklı bir şekilde değerlendirmek isteyenler için pratik ve lezzetli bir alternatif. Rendelenmiş kabakların yumurta, un ve baharatlarla buluşmasıyla hazırlanan bu tarif, kısa sürede sofraya geliyor. Özellikle sıcak servis edildiğinde çıtır dokusuyla öne çıkan kabak köftesini, yoğurt eşliğinde de sunabilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz kabak köftesi tarifi...