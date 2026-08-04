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Az malzemeyle bol lezzet: Kabak köftesi tarifi
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Az malzemeyle bol lezzet: Kabak köftesi tarifi

4.08.2026 17:16:00
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Haber Merkezi
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Az malzemeyle bol lezzet: Kabak köftesi tarifi

Kabak, yumurta ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan kabak köftesi; dışı çıtır, içi yumuşacık dokusuyla sofralara farklı bir lezzet taşıyor.

Az malzemeyle bol lezzet: Kabak köftesi tarifi

Kabak köftesi, sebzeyi farklı bir şekilde değerlendirmek isteyenler için pratik ve lezzetli bir alternatif. Rendelenmiş kabakların yumurta, un ve baharatlarla buluşmasıyla hazırlanan bu tarif, kısa sürede sofraya geliyor. Özellikle sıcak servis edildiğinde çıtır dokusuyla öne çıkan kabak köftesini, yoğurt eşliğinde de sunabilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz kabak köftesi tarifi...

Az malzemeyle bol lezzet: Kabak köftesi tarifi

KABAK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 adet kabak
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1,5 su bardağı sıvı yağ

KABAK KÖFTESİ YAPILIŞI

Kabakları rendeleyip derin bir karıştırma kabına alın.

Üzerine unu ve yumurtayı ekleyin.

Tuz, karabiber ve naneyi ilave ederek tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Harcın çok katı olmamasına dikkat edin.

Sıvı yağı tavada kızdırın. Hazırladığınız harçtan bir kaşık yardımıyla parçalar alıp kızgın yağa bırakın.

Köftelerin iki tarafını da güzelce kızartın.

Fazla yağını süzdürerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

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