Az malzemeyle bol lezzet: Peynirli maydanozlu mücver tarifi

Kahvaltıdan çay saatine kadar günün her öğününde tüketilebilen peynirli maydanozlu mücver, az malzemeyle hazırlanmasıyla öne çıkıyor. Taze peynirin yumuşak dokusu ve maydanozun ferah aromasıyla hazırlanan mücver, tavada kızartılarak kısa sürede sofraya geliyor. İşte enfes tadıyla peynirli maydanozlu mücver tarifi...
PEYNİRLİ MAYDANOZLU MÜCVER TARİFİ
Malzemeler:
- 300 gram taze peynir
- 2 adet yumurta
- 1 demet maydanoz
- 4 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı ince kıyılmış taze soğan
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber
- İsteğe göre tuz
- Kızartmak için sıvı yağ
PEYNİRLİ MAYDANOZLU MÜCVER YAPILIŞI
Taze peyniri geniş bir karıştırma kabına alın ve çatalla ezin.
Üzerine yumurtaları ekleyip iyice karıştırın.
İnce kıyılmış maydanoz ve taze soğanı ilave edin.
Un, kabartma tozu, karabiber ve pul biberi ekleyerek tüm malzemeleri karıştırın.
Peynirin tuzuna göre gerekirse az miktarda tuz ekleyin.
Tavaya sıvı yağı alıp orta ateşte ısıtın.
Hazırladığınız harçtan birer kaşık alarak tavaya bırakın ve hafifçe şekil verin.
Mücverlerin iki tarafını da güzelce kızarana kadar pişirin.
Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın ve sıcak servis edin.
Afiyet olsun!