Az malzemeyle enfes lezzet: MasterChef Sivas köfte tarifi

Sade malzemeleri ve kendine özgü hazırlanışıyla öne çıkan Sivas köftesi, odun ateşinde pişirilerek eşsiz bir lezzete kavuşuyor. İşte geleneksel Sivas köftesi tarifi ve yapılışı...

SİVAS KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

1 kg düve eti

Tuz

Domates

Sivri biber

Kış mevsiminde:

2 dilim bayat somun ekmeğinin içi

Yaz mevsiminde:

Bir miktar un

Kırmızı biber

SİVAS KÖFTE YAPILIŞI

Düve etini akşamdan doğrayın ve tuzlayın.

Tuzlanan eti ertesi gün öğle saatlerine kadar dinlendirin.

Dinlenen eti kıyma makinesinden geçirin.

Çekilen eti serin bir yerde veya buzdolabının alt rafında yaklaşık 24 saat daha dinlendirin.

Dinlenen eti ikinci kez kıyma makinesinden geçirin.

Kış mevsiminde hazırlanıyorsa ete bayat somun ekmeğinin içini ekleyin.

Yaz mevsiminde ise bir miktar un ve kırmızı biber ilave edin.

Malzemeleri iyice yoğurarak köfte harcını hazırlayın.

Harçtan yaklaşık 5-6 santimetre çapında ve 0,5 santimetre kalınlığında köfteler şekillendirin.

Köfteleri korlaşmış odun ateşi üzerindeki ızgarada iki tarafı da güzelce pişene kadar kızartın.

Domates ve sivri biberleri de ızgarada közleyin.

Pişen Sivas köftelerini közlenmiş domates ve biber eşliğinde pide üzerinde sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!