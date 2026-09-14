Az malzemeyle nefis lezzet: Ağızda dağılan un kurabiyesi tarifi

Pastanelerin klasik lezzetleri arasında yer alan un kurabiyesi, kıyır kıyır dokusu ve ağızda dağılan yapısıyla özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. İşte pratik ve nefis un kurabiyesi tarifi.

UN KURABİYESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

3-3,5 su bardağı un

UN KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine sıvı yağ ve pudra şekerini ekleyerek malzemeler iyice özleşene kadar karıştırın.

Vanilini ekledikten sonra unu azar azar ilave edin. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Unu kontrollü eklemek, kurabiyelerin sert olmaması açısından önemlidir.

Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın veya dilediğiniz şekli verin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kurabiyelerin üzerinin fazla kızarmamasına dikkat edin. Alt kısmı hafif renk aldığında fırından çıkarabilirsiniz.

Kurabiyeleri tepside tamamen soğuttuktan sonra servis edin. İsteğe göre üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

UN KURABİYESİNİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Un kurabiyesinin ağızda dağılması için unu bir anda eklemek yerine kontrollü şekilde kullanmak gerekir. Hamurun fazla yoğrulmaması ve fırının çok yüksek sıcaklıkta olmaması da kurabiyenin kıvamını korumasına yardımcı olur.