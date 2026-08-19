Az malzemeyle nefis lezzet: Çıtır çıtır patates mücver tarifi

Kahvaltıdan çay saatine kadar günün her öğününde tercih edilebilen patates mücver, az malzemeyle hazırlanan pratik tariflerden biri. Rendelenmiş patatesin yumurta ve çeşitli malzemelerle buluştuğu bu lezzet, kısa sürede sofraya geliyor.

PATATES MÜCVER İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Patates

Yumurta

Un

Soğan

Maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kızartmak için sıvı yağ

PATATES MÜCVER TARİFİ

Rendelenen patateslerin fazla suyu iyice sıkılır ve geniş bir karıştırma kabına alınır. Üzerine ince doğranmış soğan ve maydanoz eklenir. Yumurta, un, tuz ve baharatlar da ilave edilerek tüm malzemeler güzelce karıştırılır.

Hazırlanan karışımdan kaşık yardımıyla parçalar alınır ve kızgın yağa bırakılır. Mücverlerin her iki tarafı da altın rengini alıp çıtırlaşıncaya kadar kızartılır. Fazla yağının süzülmesi için kağıt havlu üzerine alınan patates mücverler sıcak veya ılık olarak servis edilebilir.

Yanında yoğurt ya da sarımsaklı yoğurtla servis edildiğinde lezzeti daha da artan patates mücver, özellikle kısa sürede hazırlanan doyurucu bir tarif arayanların sofralarına renk katıyor.