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Az malzemeyle nefis lezzet: Tam kıvamında tartar sos tarifi

Az malzemeyle nefis lezzet: Tam kıvamında tartar sos tarifi

22.07.2026 19:22:00
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Haber Merkezi
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Az malzemeyle nefis lezzet: Tam kıvamında tartar sos tarifi

Balık, deniz ürünleri, patates kızartması ve sandviçlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tartar sos, evde yalnızca birkaç malzemeyle hazırlanabiliyor. İşte pratik, kıvamı tam yerinde tartar sos tarifi ve püf noktaları…
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Kremamsı dokusu ve hafif ekşimsi aromasıyla sofralara lezzet katan tartar sos, özellikle kızartmaların yanında sıkça tercih ediliyor. Hazır ürünler yerine ev yapımı bir alternatif arayanlar için bu tarif hem pratik hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Yaklaşık 10 dakikada hazırlayabileceğiniz tartar sosu birçok farklı tarifte kullanabilirsiniz.

TARTAR SOS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 su bardağı mayonez
  • 2 adet kornişon turşu
  • 1 yemek kaşığı kapari (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
  • 1 çay kaşığı dereotu (isteğe bağlı)
  • Tuz
  • Karabiber

TARTAR SOS NASIL YAPILIR?

Kornişon turşuları ve kapariyi çok ince doğrayın.

Mayonezi geniş bir kaseye alın.

Hardal ve limon suyunu ekleyerek karıştırın.

Doğradığınız turşu, kapari, maydanoz ve dereotunu ilave edin.

Tuz ve karabiberle lezzetini ayarlayın.

Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Sosu buzdolabında 20-30 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

TARTAR SOS HANGİ YEMEKLERLE YENİR?

Tartar sos birçok tarifle uyum sağlar. Özellikle şu lezzetlerin yanında tercih edilir:

  • Balık ve balık pane
  • Kalamar ve karides
  • Patates kızartması
  • Tavuk şinitzel
  • Hamburger ve sandviçler
  • Sebze kızartmaları
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