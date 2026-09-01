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Az malzemeyle nefis tatlı: Kaymaklı incir nasıl yapılır?

Az malzemeyle nefis tatlı: Kaymaklı incir nasıl yapılır?

1.09.2026 16:45:00
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Haber Merkezi
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Az malzemeyle nefis tatlı: Kaymaklı incir nasıl yapılır?

Taze incirlerin şekerle hafifçe pişirilip kaymakla buluştuğu bu pratik tatlı, incirin doğal lezzetini ön plana çıkarıyor. Az malzemeyle hazırlanan kaymaklı incir tatlısı, özellikle yaz ve sonbahar sofraları için nefis bir seçenek oluyor.
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Taze incirlerin şekerle yumuşacık kıvama gelene kadar pişirilip kaymakla buluşturulduğu bu tatlı, az malzemeyle hazırlanıyor. İncirin doğal lezzetini ön plana çıkaran kaymaklı incir tatlısının yapımı ve püf noktaları merak ediliyor.

KAYMAKLI İNCİR TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 8-10 adet taze incir
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • Yarım çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • Servis için kaymak

KAYMAKLI İNCİR TATLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle taze incirler dikkatlice yıkanır ve sap kısımları temizlenir. İncirler bütün halde bırakılabilir veya büyüklüğüne göre ikiye bölünebilir.

Geniş bir tavaya tereyağı alınır. İncirler tavaya yerleştirilir ve üzerine toz şeker serpilir. Yarım çay bardağı su da eklenerek tavanın kapağı kapatılır.

İncirler kısık ateşte, yumuşayıp şekerle birlikte hafif bir şerbet oluşturana kadar pişirilir. İncirlerin dağılmaması için pişirme sırasında fazla karıştırmamaya dikkat edilir.

Yumuşayan incirler ocaktan alınarak biraz dinlendirilir. Servis tabağına alınan incirlerin üzerine bolca kaymak eklenir. İsteğe göre incirlerin tavada kalan şerbeti de üzerine gezdirilebilir.

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