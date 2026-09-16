Azerbaycan mutfağının zarafet simgesi: Levengi

Hazar Denizi kıyılarından, özellikle Lənkəran ve Astara bölgelerinden süzülüp gelen Levengi (Ləvəngi), klasik iç harçlı dolmalardan tamamen farklı bir lezzet felsefesine sahiptir. Yemeğin adı Talış dilinde "karın dolduran" anlamına gelir. Salça, pirinç veya ağır baharatlar barındırmaz; lezzetini cevizin doğal yağı ile tırş (ekşi) erik ezmesinin (alça lavana / lavaşana) yakaladığı o kusursuz asit dengesinden alır.

LEVENGİ TARİFİ

Malzemeler

1 adet bütün kütüm balığı (Hazar levreği/kefal) veya 1 adet bütün taze piliç

300 g ceviz içi (çekilmiş, ne çok un gibi ne çok iri)

3 adet orta boy kırmızı soğan (rendelenmiş)

3-4 yemek kaşığı ekşi erik ezmesi (alça ezmesi / lavaşana veya yoğun koyu nar ekşisi)

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı