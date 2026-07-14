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Baklavaya hafif alternatif: Sütlü nuriye tarifi

Baklavaya hafif alternatif: Sütlü nuriye tarifi

14.07.2026 13:41:00
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Haber Merkezi
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Baklavaya hafif alternatif: Sütlü nuriye tarifi

Şerbetli tatlılardan biri olan sütlü nuriye, sütle hazırlanan hafif şerbeti ve incecik çıtır yufkalarıyla öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle tam kıvamında sütlü nuriye yapabilirsiniz.
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Baklavaya göre daha hafif lezzetiyle dikkat çeken sütlü nuriye, süt ve şekerle hazırlanan özel şerbeti sayesinde yumuşak, dengeli ve ferahlatıcı bir tat sunuyor. Doğru pişirme tekniği ve birkaç önemli püf noktasıyla evde pastane lezzetinde sütlü nuriye hazırlamak mümkün.

SÜTLÜ NURİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tatlı için

  • 20 adet baklavalık yufka
  • 150 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı iri çekilmiş fındık veya ceviz

Şerbet için

  • 2 su bardağı süt
  • 2 su bardağı su
  • 3 su bardağı toz şeker

SÜTLÜ NURİYE NASIL YAPILIR?

Tereyağını eritip sıvı yağ ile karıştırın.

Fırın tepsisini yağlayın ve ilk yufkayı serin.

Her yufkanın arasını yağlayarak 10 kat yufka dizin.

Ortasına fındık veya cevizi eşit şekilde serpin.

Kalan 10 yufkayı da aralarını yağlayarak yerleştirin.

Tatlıyı kare veya baklava dilimi şeklinde kesin.

Kalan yağı üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika altın rengini alana kadar pişirin.

Şerbet için süt, su ve şekeri karıştırarak şeker eriyene kadar ısıtın. Kaynatmadan ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti yavaş yavaş dökün.

Tatlıyı en az 3-4 saat, mümkünse bir gece dinlendirdikten sonra servis edin.

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