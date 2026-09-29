Balığı sevmeyen bile bayılacak! Evde nefis balık köftesi tarifi

Balığı farklı bir şekilde sofralarına taşımak isteyenler için balık köftesi, hem pratik hem de lezzetli bir alternatif oluyor. Dışı hafif kızarmış, içi yumuşak balık köfteleri; salata, yoğurtlu sos veya patates eşliğinde servis edilebiliyor. Peki balık köftesi nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz balık köftesi tarifi ve püf noktaları…

BALIK KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram kılçıksız balık filetosu

1 adet orta boy soğan

1 adet yumurta

2-3 yemek kaşığı galeta unu

Yarım demet maydanoz

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kızartmak için sıvı yağ

BALIK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle balık filetolarını haşlayın veya buharda pişirin. Pişen balıkları soğumaya bırakın ve ardından elinizle küçük parçalara ayırarak kılçık kalmadığından emin olun.

Soğanı ince şekilde doğrayın. Maydanozu ve sarımsağı da ince ince kıyın. Geniş bir karıştırma kabına didiklenmiş balıkları alın. Üzerine soğan, maydanoz, sarımsak, yumurta, galeta unu, tuz ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeleri güzelce yoğurarak birbirine geçmesini sağlayın. Harcın çok yumuşak olduğunu düşünüyorsanız kontrollü şekilde biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle yuvarlayıp hafifçe bastırarak köfte şekli verin.

Tavaya az miktarda sıvı yağ alın ve yağı kızdırın. Balık köftelerini tavaya yerleştirerek her iki tarafını da altın rengini alana kadar kızartın. Fazla yağını almak için pişen köfteleri kağıt havlu üzerine çıkarabilirsiniz.

BALIK KÖFTESİNİN PÜF NOKTALARI

Balık köftesinin dağılmaması için harcın kıvamı oldukça önemlidir. Balığın fazla sulu kalması köftelerin şekil almasını zorlaştırabilir. Bu nedenle pişen balıkları harca eklemeden önce fazla suyunu süzmek gerekir.

Galeta ununu bir anda fazla eklemek yerine kontrollü kullanmak daha iyi sonuç verir. Harcın kolay şekil alması ancak çok sert olmaması ideal kıvamı yakalamanıza yardımcı olur.

Köfteleri pişirmeden önce yaklaşık 15-20 dakika buzdolabında dinlendirmek de dağılmalarını önlemeye yardımcı olabilir.

BALIK KÖFTESİ HANGİ BALIKLA YAPILIR?

Balık köftesi hazırlarken kılçığı kolay ayrılan ve eti dağılmaya uygun balıklar tercih edilebilir. Mezgit, levrek, çipura veya somon gibi balıklarla balık köftesi hazırlanabilir.