Balık sevenler bu tarifi kaçırmasın: Fırında levrek yapımı

Levrek, fırında pişirme yöntemiyle hazırlanabilen lezzetli balık çeşitleri arasında yer alıyor. Limon, soğan, sarımsak ve zeytinyağıyla tatlandırılan levrek, kısa bir hazırlık sürecinin ardından fırında pişirilebiliyor. Balığın lezzetini korumak için pişirme süresine ve fırın sıcaklığına dikkat etmek gerekiyor. Klasik tariflerde temizlenmiş bütün levrek, limon ve soğanla birlikte yaklaşık 200 derece fırında 30 dakika civarında pişiriliyor.

FIRINDA LEVREK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet orta boy levrek

1 adet kuru soğan

1 adet limon

3 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1-2 dal biberiye veya kekik

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı olarak birkaç dal maydanoz

Malzeme miktarları 2 kişilik bir tarif için uygundur. Arzuya göre tepsiye patates, domates veya biber gibi sebzeler de eklenebilir.

FIRINDA LEVREK NASIL YAPILIR?

1. levrekleri hazırlayın

Temizlenmiş levrekleri bol suyla yıkamak yerine, güvenilir şekilde temizlenmiş balıkları süzdürüp kâğıt havluyla kurulayın. Balıkların her iki tarafına bıçakla birkaç küçük kesik atın. Bu işlem, baharatların balığın yüzeyine temas etmesine yardımcı olur.

2. soğan ve limonları doğrayın

Soğanı halka şeklinde doğrayın. Limonu da ince dilimler halinde hazırlayın. Sarımsakları hafifçe ezin. Balıkların karın kısmına soğan, limon ve isteğe bağlı olarak taze otlar yerleştirin.

3. balıkları fırın tepsisine yerleştirin

Fırın tepsisine yağlı kâğıt serin ve levrekleri üzerine yerleştirin. Balıkların üzerine zeytinyağı gezdirin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Limon dilimlerini balıkların üzerine veya yanına yerleştirin.

4. fırında pişirin

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Balığın boyutuna ve fırının performansına göre süre değişebilir. Balık etinin opaklaşması ve kolayca ayrılması pişme durumunu kontrol etmek için kullanılabilir.

5. dinlendirip servis edin

Fırından çıkan levreği birkaç dakika dinlendirin. Ardından limon dilimleri, roka salatası veya fırınlanmış sebzeler eşliğinde sıcak olarak servis edin.