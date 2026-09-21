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Balık sofralarına farklılık katan nefis lezzet: Uskumru dolması tarifi
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Balık sofralarına farklılık katan nefis lezzet: Uskumru dolması tarifi

21.09.2026 15:33:00
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Haber Merkezi
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Balık sofralarına farklılık katan nefis lezzet: Uskumru dolması tarifi

Uskumrunun içinden çıkarılan balık eti, soğan, kuş üzümü ve aromatik baharatlarla buluşturulup yeniden balığın içine doldurularak farklı bir lezzete dönüşüyor.

Balık sofralarına farklılık katan nefis lezzet: Uskumru dolması tarifi

Balık tarifleri arasında farklı hazırlanışıyla öne çıkan uskumru dolması, balığın içinin çıkarılıp kendi etiyle hazırlanan harçla yeniden doldurulmasıyla yapılıyor. Soğan, tarçın, karanfil ve kuş üzümüyle lezzetlendirilen balık eti tekrar uskumrunun içine yerleştiriliyor. Yumurtaya ve una bulandıktan sonra kızgın yağda kızartılan uskumru dolması, dilimlenerek servis ediliyor. İşte evde hazırlayabileceğiniz uskumru dolması tarifi ve yapılışının ayrıntıları...

Balık sofralarına farklılık katan nefis lezzet: Uskumru dolması tarifi

USKUMRU DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

Uskumru dolması için:

  • 1 adet uskumru
  • 1/2 adet kuru soğan
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 2 adet karanfil
  • 10 adet kuş üzümü
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tutam maydanoz

Kızartmak için:

  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı un
  • Kızartmak için yeteri kadar sıvı yağ

USKUMRU DOLMASI YAPILIŞI

Uskumrunun içini dikkatlice temizleyin. 

İnce uçlu bir bıçak yardımıyla balığın etini ve omurgasını mümkün olduğunca bütünlüğünü koruyarak çıkarın.

Soğanı ince ince doğrayın. 

Zeytinyağını tavaya alıp soğanları yumuşayana ve hafifçe renk alana kadar kavurun.

Çubuk tarçın, karanfil, kuş üzümü ve tuzu tavaya ilave ederek birkaç dakika kavurun.

Uskumrudan çıkardığınız balık etini tavaya alın. 

Balık eti pişene kadar harcı karıştırarak kavurun.

İnce kıyılmış maydanozu harca ekleyip karıştırın. 

Ardından ocaktan alarak harcın ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin.

Hazırladığınız aromalı balık harcını uskumrunun içine dikkatlice doldurun.

Harcı fazla bastırmadan yerleştirmeye özen gösterin.

Doldurduğunuz uskumruyu önce çırpılmış yumurtaya, ardından una bulayın.

Balığın her tarafının una bulanmasına dikkat edin.

Sıvı yağı tavada iyice kızdırın. 

Uskumru dolmasını dikkatlice yağa bırakıp dışı altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Kızaran uskumru dolmasını kısa süre dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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