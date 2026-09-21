Balık sofralarına farklılık katan nefis lezzet: Uskumru dolması tarifi

Balık tarifleri arasında farklı hazırlanışıyla öne çıkan uskumru dolması, balığın içinin çıkarılıp kendi etiyle hazırlanan harçla yeniden doldurulmasıyla yapılıyor. Soğan, tarçın, karanfil ve kuş üzümüyle lezzetlendirilen balık eti tekrar uskumrunun içine yerleştiriliyor. Yumurtaya ve una bulandıktan sonra kızgın yağda kızartılan uskumru dolması, dilimlenerek servis ediliyor. İşte evde hazırlayabileceğiniz uskumru dolması tarifi ve yapılışının ayrıntıları...