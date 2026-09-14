Balık sofralarını güzelleştiren lezzet: Asma yaprağında sardalya tarifi

Sardalya, bu kez alışılmışın dışında bir yöntemle hazırlanıyor. Temizlenen balıklar zeytinyağı ve baharatlarla harmanlandıktan sonra asma yapraklarına sarılıyor ve tavada kısa sürede pişiriliyor. Asma yaprağının kendine özgü ekşimsi aroması sardalyaya farklı bir lezzet katarken, balığın daha yumuşak kalmasına da yardımcı oluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz asma yaprağında sardalya tarifi...