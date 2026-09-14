Balık sofralarını güzelleştiren lezzet: Asma yaprağında sardalya tarifi

Sardalya, bu kez alışılmışın dışında bir yöntemle hazırlanıyor. Temizlenen balıklar zeytinyağı ve baharatlarla harmanlandıktan sonra asma yapraklarına sarılıyor ve tavada kısa sürede pişiriliyor. Asma yaprağının kendine özgü ekşimsi aroması sardalyaya farklı bir lezzet katarken, balığın daha yumuşak kalmasına da yardımcı oluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz asma yaprağında sardalya tarifi...
ASMA YAPRAĞINDA SARDALYA TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram sardalya balığı
- 15 adet asma yaprağı
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
ASMA YAPRAĞINDA SARDALYA YAPILIŞI
Temizlenmiş ve kılçıkları çıkarılmış sardalyaları soğuk sudan geçirerek iyice temizleyin.
Ardından süzgece alıp fazla suyunun süzülmesini bekleyin.
Sardalyaları geniş bir kaba alın.
Üzerine 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek balıkların her tarafına gelecek şekilde harmanlayın.
Sardalyaları bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika dinlendirin.
Asma yapraklarını damarlı kısımları üstte kalacak şekilde tezgaha serin.
Sap kısımlarını koparın.
Her bir asma yaprağının ortasına sardalyaları yerleştirin ve balığı tamamen saracak şekilde kapatın.
Sardalyalar bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
Izgara tavayı orta ateşte ısıtın.
Kalan zeytinyağını tavaya ekleyip yayın.
Asma yaprağına sarılmış sardalyaları tavaya yerleştirin.
Yaprakların rengi değişip hafifçe solmaya başladığında sardalyaları dikkatlice çevirin.
Her iki tarafını yaklaşık 4-5 dakika pişirin.
Asma yaprakları hafifçe kızardığında sardalyalar servise hazır olacaktır.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!