Balık ziyafetinde koku ve bulaşık derdine son: Sebze yatağında kağıtta levrek tarifi..

Deniz ürünlerini seven ancak "Ev kokacak" veya "Fırın batacak" endişesiyle balık yapmaktan çekinen okurlarımız için mucizevi bir çözümle karşınızdayız! Yağlı kağıttan yapılan bir paketin içinde kendi suyuyla, buharıyla ve sebzelerin aromasıyla lokum gibi pişen kağıtta levrek, haftanın en zarif akşam yemeği olmaya aday.

Malzemeler

(2 Kişilik Porsiyon)

2 adet fileto çıkarılmış veya bütün (ancak içi tamamen temizlenmiş) deniz levreği

2 adet orta boy patates (Halka halka ince doğranmış)

1 adet büyük boy kırmızı soğan (Piyazlık veya halka doğranmış)

10-12 adet çeri domates (İkiye bölünmüş)

1 adet limon (Halka dilimlenmiş)

2 adet defne yaprağı (Balığın o deniz kokusunu hafifletmek için)

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kekik ve pul biber

2 büyük yaprak pişirme kağıdı (Yağlı kağıt)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Balıkları yıkayıp kağıt havluyla tamamen kurulayın. Bütün levrek kullanıyorsanız, daha iyi pişmesi için üzerine bıçakla derin olmayan iki çizik atın.

Küçük bir kasede zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve pul biberi karıştırın. Bu soslu yağı bir fırça yardımıyla balıkların hem içine hem dışına bolca sürün.

İki ayrı yağlı kağıdı tezgaha serin. Her bir kağıdın tam ortasına önce ince dilimlenmiş patatesleri (hafif üst üste binecek şekilde) dizin. Patateslerin üzerine kırmızı soğan halkalarını yerleştirin.

Sebze yatağının üzerine sosladığınız levrekleri yerleştirin. Balıkların etrafına çeri domatesleri serpiştirin. İçlerine veya yanlarına birer adet defne yaprağı ve üzerlerine limon dilimlerini koyun.

Yağlı kağıdın uzun kenarlarını balığın üzerinde birleştirip birkaç kez içe doğru katlayın. Açık kalan uç kısımlarını da şeker paketi gibi kıvırarak veya iple bağlayarak hava almayacak sıkı bir paket oluşturun.

Hazırladığınız paketleri fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. (Kağıdın içinde hapsolan buhar, balığın kurumasını engelleyecek ve lokum gibi pişirecektir).

Fırından çıkan paketleri doğrudan servis tabaklarına alın. Masada misafirlerin önünde paketleri bıçakla ortadan yararak açın (içinden çıkan o muazzam buhara ve kokuya herkes bayılacaktır).