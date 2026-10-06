Balıkçıların gizli tarifi açığa çıktı! Mevsimin yıldızı palamutu bir de böyle deneyin, kokusuz ve lokum gibi...

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan palamut, sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Ancak balık pişirirken mutfağa sinen koku ve etin kuruması birçok kişinin en büyük kabusu. Usta balıkçıların sırrı olan bu fırında pişirme tekniği sayesinde hem evinize tek bir damla koku sinmeyecek hem de palamutlarınız tam anlamıyla 'lokum' kıvamında olacak.

İşte evin havasını değiştirmeden, tavada kızartmayı unutturacak o efsane palamut buğulama tarifi:

MALZEMELER

2 adet iri boy palamut (Halka şeklinde dilimlenmiş)

2 adet kuru soğan

1 adet limon

3-4 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber ve damak tadınıza göre tuz

2-3 adet defne yaprağı (Kokusuz pişirmenin anahtarı)

Yağlı pişirme kağıdı

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Kanını iyi temizleyin: Palamutun ağır kokmamasının en temel kuralı, kılçık bölgesindeki siyah kanlı dokunun tamamen temizlenmesidir. Dilimlenmiş palamutları soğuk ve hafif tuzlu suda 10 dakika bekletip kanının çıkmasını sağlayın, ardından suyunu iyice süzün.

Marine İşlemi: Geniş bir kasede zeytinyağı, ince ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın. Suyu tamamen süzülmüş palamut dilimlerini bu sosa bulayın. Vaktiniz varsa bu şekilde 15-20 dakika dolapta dinlendirin.

Tepsiye yatak yapın: Fırın tepsisine yağlı pişirme kağıdını serin. En alta halka halka (piyazlık olmayan) doğradığınız soğanları dizerek balıklar için bir "yatak" oluşturun. Bu işlem balığın tepsiye yapışmasını engellerken, suyunu tamamen içinde tutmasını sağlar.

Koku kesen sırrı ekleyin: Soslanmış balıkları soğanların üzerine yerleştirin. Dilimlerin aralarına ve balıkların üzerine defne yapraklarını, son olarak da ince dilimlenmiş limonları ekleyin. Defne yaprağı ve limon, fırındaki o ağır balık kokusunu tamamen hapsederek ferah bir aroma verecektir.

Paketleme ve pişirme: Musluğun altında ıslatıp elinizle sıktığınız ikinci bir yağlı kağıdı balıkların üzerine örtün. Kenarlarını alt kağıtla birleştirerek hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Üstünün kızarmasını isterseniz, son 5 dakikada üstteki kağıdı alabilirsiniz.

USTA BALIKÇILARIN GİZLİ SIRRI

Palamut kendi yağına sahip bir balık olduğu için tereyağı gibi ekstra ağır yağlar eklemekten kaçının. Balığın kendi yağı, soğanların nemi ve üstünü ıslak kağıtla kapatarak yarattığınız buhar odası etkisi, etin kurumadan tam "lokum" kıvamında pişmesini sağlayan en büyük sırdır.