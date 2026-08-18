Balkabaklı İtalyan kurabiyesi: Dolcemente Venzone

İtalya'nın Friuli-Venezia Giulia bölgesindeki tarihi Venzone kasabasıyla özdeşleşen Dolcemente Venzone, bölgenin zengin sonbahar rekoltesini ve geleneksel kurabiye işçiliğini yansıtır. İç harcındaki fırınlanmış tatlı balkabağı püresi, kıtır kuruyemişler ve baharatlar sayesinde hem dolgun bir dokuya hem de benzersiz bir aromaya sahiptir. Çay veya kahve yanına mükemmel uyum sağlayan bu lezzet, geleneksel İtalyan ev fırıncılığının en kıymetli tariflerinden biridir.
DOLCEMENTE VENZONE TARİFİ
Malzemeler
- 2.5 su bardağı buğday unu
- 100 gram soğuk tereyağı (küp doğranmış)
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- Bir çimdik tuz
- 1 su bardağı tatlı balkabağı püresi (fırınlanmış ve suyu süzülmüş)
- Yarım su bardağı ince kıyılmış kavrulmuş badem
- Yarım su bardağı ince kıyılmış ceviz içi
- Yarım su bardağı kuru üzüm (ılık suda yumuşatılmış)
- 1 tatlı kaşığı toz tarçın
- Yarım çay kaşığı toz karanfil veya muskat rendesi
- 2 yemek kaşığı bal veya esmer şeker
- Pudra şekeri veya file badem
Yapılışı
- Fırınlanıp pürüzsüz ezilmiş balkabağı püresine balı (veya esmer şekeri), kıyılmış bademleri, cevizleri, suyu süzülmüş kuru üzümleri, tarçını ve karanfili ekleyip karıştırın. Harcı kenara alın.
- Derin bir kasede un, soğuk tereyağı ve şekeri parmak uçlarınızla kum kıvamına gelene kadar ufalayın. Yumurta, kabartma tozu ve tuzu ekleyip toparlanan yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamuru iki eşit parçaya bölün. İki yağlı kağıt arasında disk veya dikdörtgen şeklinde yaklaşık yarım santim kalınlığında açın.
- Hazırladığınız balkabaklı ve kuruyemişli harcı hamurun ortasına yayın. İkinci açtığınız hamuru üzerine kapatıp kenarlarını parmaklarınızla veya çatal yardımıyla bastırarak mühürleyin. (Dilerseniz tekil kurabiye poğaça şeklinde mekik gibi de kapatabilirsiniz).
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayarda), üzeri hafif altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.