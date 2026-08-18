Balkabaklı İtalyan kurabiyesi: Dolcemente Venzone

İtalya'nın Friuli-Venezia Giulia bölgesindeki tarihi Venzone kasabasıyla özdeşleşen Dolcemente Venzone, bölgenin zengin sonbahar rekoltesini ve geleneksel kurabiye işçiliğini yansıtır. İç harcındaki fırınlanmış tatlı balkabağı püresi, kıtır kuruyemişler ve baharatlar sayesinde hem dolgun bir dokuya hem de benzersiz bir aromaya sahiptir. Çay veya kahve yanına mükemmel uyum sağlayan bu lezzet, geleneksel İtalyan ev fırıncılığının en kıymetli tariflerinden biridir.

DOLCEMENTE VENZONE TARİFİ

Malzemeler

2.5 su bardağı buğday unu

100 gram soğuk tereyağı (küp doğranmış)

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Bir çimdik tuz

1 su bardağı tatlı balkabağı püresi (fırınlanmış ve suyu süzülmüş)

Yarım su bardağı ince kıyılmış kavrulmuş badem

Yarım su bardağı ince kıyılmış ceviz içi

Yarım su bardağı kuru üzüm (ılık suda yumuşatılmış)

1 tatlı kaşığı toz tarçın

Yarım çay kaşığı toz karanfil veya muskat rendesi

2 yemek kaşığı bal veya esmer şeker

Pudra şekeri veya file badem

Yapılışı