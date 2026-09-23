Balkan mutfağından sofralara: Kolay cevapi tarifi

Cevapi ya da diğer adıyla cevapcici, Balkan mutfağında yaygın olarak hazırlanan, kıyma ile yapılan küçük ve parmak şeklindeki köftelerden biri olarak biliniyor. Genellikle dana ve kuzu kıymasıyla hazırlanan cevapi, ızgarada veya tavada pişiriliyor. Geleneksel sunumunda ise ekmek, doğranmış soğan, ajvar ve kaymak gibi eşlikçiler kullanılıyor.

CEVAPİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

400 gram dana kıyma

300 gram kuzu kıyma

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı tatlı toz biber

2-3 yemek kaşığı maden suyu

Pişirmek için az miktarda sıvı yağ

Servis için

Somun ekmek veya pide

İnce doğranmış kuru soğan

Ajvar sosu

Kaymak

CEVAPİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle kuru soğan rendelenir ve fazla suyu iyice sıkılır. Sarımsaklar ezilerek hazırlanır.

Dana ve kuzu kıyma geniş bir kaba alınır. Üzerine soğan, sarımsak, tuz, karabiber, toz biber ve karbonat eklenir. Maden suyu da ilave edilerek bütün malzemeler birbirine geçene kadar yoğrulur.

Hazırlanan köfte harcının üzeri kapatılarak buzdolabında birkaç saat, mümkünse bir gece dinlendirilir. Harcın dinlendirilmesi hem şekil vermeyi kolaylaştırır hem de lezzetlerin bütünleşmesine yardımcı olur.

Dinlenen harçtan küçük parçalar alınır. El ile yaklaşık parmak kalınlığında ve 6-8 santimetre uzunluğunda silindir şekli verilir.

Hazırlanan cevapiler önceden ısıtılmış ızgarada veya tavada, her tarafı güzelce kızarana kadar pişirilir. Köftelerin dışının kızarmasına, içinin ise tamamen pişmesine dikkat edilir.

Pişen cevapiler sıcak olarak servis tabağına alınır. Geleneksel sunum için doğranmış soğan, ajvar sosu ve kaymak eşliğinde ekmek veya pideyle servis edilebilir.