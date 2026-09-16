Balkan mutfağından sofralara: Mamaliga tarifi

Romanya mutfağının geleneksel lezzetleri arasında yer alan mamaliga, temel olarak mısır unu veya ince öğütülmüş mısır irmiği, su ve tuzla hazırlanıyor. Görünümü ve hazırlanışıyla Türk mutfağındaki mısır unlu kuymak ve polenta tariflerini andıran mamaliga, kıvamına göre kaşıkla servis edilebildiği gibi soğutulup dilimlenerek de tüketilebiliyor. Üzerine peynir, tereyağı veya yoğurt eklenerek servis edilen tarif, özellikle kahvaltı ve ana öğünlerde sofraya geliyor.

MAMALİGA NEDİR?

Mamaliga, başta Romanya ve Moldova olmak üzere Doğu Avrupa ve Balkan coğrafyasında tüketilen geleneksel bir mısır unu yemeğidir. Kökeni köylü mutfağına dayanan tarif, ekonomik ve kolay ulaşılabilir malzemelerle hazırlanması nedeniyle uzun yıllardır bölge mutfağında önemli bir yere sahiptir.

Klasik mamaliga tarifinde mısır unu suyla pişirilerek koyu bir kıvam elde edilir. Hazırlanan karışım sıcak olarak servis edilebilir veya soğutularak kesilebilir.

MAMALİGA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı ince mısır unu

4 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Servis için:

Beyaz peynir veya lor peyniri

Yoğurt

Tereyağı

MAMALİGA NASIL YAPILIR?

Suyu geniş ve mümkünse kalın tabanlı bir tencereye alın.

Tuzu ekleyip suyu kaynatın.

Kaynayan suya mısır ununu yavaş yavaş ilave ederken bir yandan çırpıcıyla sürekli karıştırın.

Topaklanmayı önlemek için karıştırma işlemini birkaç dakika sürdürün.

Karışım koyulaşmaya başladığında ocağın altını kısın.

Mısır unu tamamen pişip yoğun bir kıvam alana kadar yaklaşık 15-20 dakika karıştırarak pişirin.

Tereyağını ekleyip iyice karıştırın.

Mamaligayı sıcak olarak servis tabağına alın.

Üzerine peynir ve tereyağı ekleyerek servis edin.

MAMALİGANIN PÜF NOKTASI NEDİR?

Mamaliga yaparken en önemli noktalardan biri mısır ununu kaynayan suya bir anda dökmemektir. Unu azar azar eklemek ve aynı anda sürekli karıştırmak, topaklanmayı önler.

Kıvamı daha yumuşak bir mamaliga için su miktarı biraz artırılabilir. Daha sert bir kıvam isteniyorsa mısır unu miktarı artırılarak pişirme süresi uzatılabilir.

MAMALİGA NASIL SERVİS EDİLİR?

Mamaliga geleneksel olarak peynir, tereyağı ve yoğurt ile servis edilir. Bazı yörelerde et yemeklerinin yanında garnitür olarak da tüketilir. Sıcakken yumuşak kıvamda servis edilebildiği gibi soğutulup dilimlenerek tavada kızartılması da mümkündür.

Özellikle beyaz peynir veya lor peyniriyle birlikte servis edildiğinde mısır ununun kendine özgü tadı daha belirgin hale gelir.