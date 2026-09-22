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Balkan mutfağından sofralara! Pratik şopska salatası tarifi

Balkan mutfağından sofralara! Pratik şopska salatası tarifi

22.09.2026 12:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Balkan mutfağından sofralara! Pratik şopska salatası tarifi

Balkan mutfağının sevilen lezzetlerinden Şopska Salatası, taze sebzeleri ve üzerine eklenen beyaz peyniriyle sofralarda yerini alıyor. Farklı ve pratik bir salata hazırlamak isteyenler, Şopska Salatası tarifini ve gerekli malzemeleri araştırıyor.
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Şopska Salatası, Bulgaristan mutfağıyla özdeşleşen, domates, salatalık, biber, soğan ve maydanoz gibi taze sebzelerle hazırlanan bir salatadır. Salatanın en belirgin özelliği ise üzerine rendelenmiş veya ufalanmış beyaz peynir eklenmesidir. Geleneksel tariflerde Bulgaristan'ın sirene adı verilen beyaz peyniri kullanılır.

ŞOPSKA SALATASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Salata için:

  • 2 adet büyük boy domates
  • 2 adet salatalık
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • Yarım demet maydanoz
  • 100-150 gram beyaz peynir veya Bulgar sirene peyniri

Sosu için:

  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz

Malzeme miktarları 4 kişilik bir salata için uygundur. Geleneksel tariflerde ayçiçek yağı da kullanılabilir.

ŞOPSKA SALATASI NASIL YAPILIR?

1. Sebzeleri doğrayın

Domatesleri ve salatalıkları yıkadıktan sonra iri küpler halinde doğrayın. Soğanı küçük küpler şeklinde doğrayın. Yeşil biberi de ince şekilde doğrayarak hazırlayın.

2. Malzemeleri karıştırın

Doğradığınız domates, salatalık, soğan ve biberleri geniş bir salata kasesine alın. İnce kıyılmış maydanozu da ekleyerek sebzeleri nazikçe karıştırın.

3. Salata sosunu hazırlayın

Ayrı bir kasede zeytinyağı, üzüm sirkesi, limon suyu ve tuzu karıştırın. Hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine gezdirin ve malzemeleri ezmeden harmanlayın.

4. Peyniri ekleyin

Salatayı servis tabağına aldıktan sonra beyaz peyniri rendeleyin veya ufalayın. Peyniri salatanın üzerine bolca serpiştirin. Geleneksel sunumda peynirin sebzelerin üzerinde bir tabaka oluşturması tercih edilir.

5. Servis edin

Şopska Salatası'nı hazırladıktan sonra bekletmeden servis edebilirsiniz. Arzuya göre üzerine birkaç dal maydanoz veya zeytin eklenebilir.

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