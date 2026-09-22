Balkan mutfağından sofralara! Pratik şopska salatası tarifi

Şopska Salatası, Bulgaristan mutfağıyla özdeşleşen, domates, salatalık, biber, soğan ve maydanoz gibi taze sebzelerle hazırlanan bir salatadır. Salatanın en belirgin özelliği ise üzerine rendelenmiş veya ufalanmış beyaz peynir eklenmesidir. Geleneksel tariflerde Bulgaristan'ın sirene adı verilen beyaz peyniri kullanılır.
ŞOPSKA SALATASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Salata için:
- 2 adet büyük boy domates
- 2 adet salatalık
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet yeşil biber
- Yarım demet maydanoz
- 100-150 gram beyaz peynir veya Bulgar sirene peyniri
Sosu için:
- 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- Yarım limonun suyu
- Tuz
Malzeme miktarları 4 kişilik bir salata için uygundur. Geleneksel tariflerde ayçiçek yağı da kullanılabilir.
ŞOPSKA SALATASI NASIL YAPILIR?
1. Sebzeleri doğrayın
Domatesleri ve salatalıkları yıkadıktan sonra iri küpler halinde doğrayın. Soğanı küçük küpler şeklinde doğrayın. Yeşil biberi de ince şekilde doğrayarak hazırlayın.
2. Malzemeleri karıştırın
Doğradığınız domates, salatalık, soğan ve biberleri geniş bir salata kasesine alın. İnce kıyılmış maydanozu da ekleyerek sebzeleri nazikçe karıştırın.
3. Salata sosunu hazırlayın
Ayrı bir kasede zeytinyağı, üzüm sirkesi, limon suyu ve tuzu karıştırın. Hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine gezdirin ve malzemeleri ezmeden harmanlayın.
4. Peyniri ekleyin
Salatayı servis tabağına aldıktan sonra beyaz peyniri rendeleyin veya ufalayın. Peyniri salatanın üzerine bolca serpiştirin. Geleneksel sunumda peynirin sebzelerin üzerinde bir tabaka oluşturması tercih edilir.
5. Servis edin
Şopska Salatası'nı hazırladıktan sonra bekletmeden servis edebilirsiniz. Arzuya göre üzerine birkaç dal maydanoz veya zeytin eklenebilir.