Balkan mutfağından sofralarınıza: Elbasan tava

Geniş sofra geleneklerimizde unutulmaya yüz tutmuş ama lezzet dengesi açısından Türk-Balkan mutfağının en özel ana yemeklerinden biri olan Elbasan Tava, adını Arnavutluk'un Elbasan şehrinden alır. Osmanlı mutfak kültürüne saray meclislerinden giren bu tarif; etin kendi lezzeti ile fırınlanan özel yoğurtlu sosun (meyhane/fırın sosu) hafif ekşimsi uyumuna dayanır. Tatlılardan ve klasik tepsi yemeklerinden sıyrılan son derece karakteristik bir seçenektir.

ELBASAN TAVA TARİFİ

Malzemeler

800 g kemikli kuzu kol veya kemiksiz kuzu kemiksiz et (iri lokmalık doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)

3 su bardağı su (eti haşlamak için)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

2 su bardağı süzme yoğurt (veya koyu ev yoğurdu)

3 yemek kaşığı un

3 adet yumurta sarısı

1.5 su bardağı etin haşlama suyu ( ılıtılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1/2 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı + 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı