Balkan mutfağından sofralarınıza: Elbasan tava

Geniş sofra geleneklerimizde unutulmaya yüz tutmuş ama lezzet dengesi açısından Türk-Balkan mutfağının en özel ana yemeklerinden biri olan Elbasan Tava, adını Arnavutluk'un Elbasan şehrinden alır. Osmanlı mutfak kültürüne saray meclislerinden giren bu tarif; etin kendi lezzeti ile fırınlanan özel yoğurtlu sosun (meyhane/fırın sosu) hafif ekşimsi uyumuna dayanır. Tatlılardan ve klasik tepsi yemeklerinden sıyrılan son derece karakteristik bir seçenektir.
ELBASAN TAVA TARİFİ
Malzemeler
- 800 g kemikli kuzu kol veya kemiksiz kuzu kemiksiz et (iri lokmalık doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)
- 3 su bardağı su (eti haşlamak için)
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
- 2 su bardağı süzme yoğurt (veya koyu ev yoğurdu)
- 3 yemek kaşığı un
- 3 adet yumurta sarısı
- 1.5 su bardağı etin haşlama suyu ( ılıtılmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1/2 çay kaşığı muskat cevizi rendesi
- 1 yemek kaşığı tereyağı + 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı
- Derin bir tencerede tereyağını eritin. İri doğranmış kuzu etlerini ve doğranmış soğanları ekleyip etler karamelize bir renk alana kadar 6-7 dakika soteleyin. Üzerine 3 su bardağı sıcak su ve biraz tuz ekleyip kapağı kapalı olarak etler yumuşayana dek (yaklaşık 40-45 dakika) ağır ağır pişirin.
- Pişen etleri süzerek tencereden çıkarın ve borcama veya toprak bir fırın kabına dizin. (Tencerede kalan et suyunu süzüp sos için kenara ayırın.)
- Derin bir kapta süzme yoğurdu, unu, yumurta sarılarını, ezilmiş sarımsağı ve muskat cevizini tel çırpıcıyla çırpın. Ayırdığınız 1.5 su bardağı ılık et suyunu yavaş yavaş ekleyerek sosu pürüzsüz ve akışkan bir kıvama getirin.
- Hazırladığınız yoğurtlu sosu fırın kabındaki kuzu etlerinin üzerini tamamen kapatacak şekilde dökün.
- Önceden ısıtılmış 190°C fırında, sosun üzeri altın sarısı bir kabuk bağlayıp hafifçe karamelize olana kadar yaklaşık 25-30 dakika fırınlayın.