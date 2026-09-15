Balkan mutfağından sofralarınıza: Muckalica

Kafkas ve Peru lezzetlerinin ardından yönümüzü Balkanlar'ın derin mutfak kültürüne çeviriyoruz. Sırbistan ve Kuzey Makedonya sınırında yer alan Leskovac bölgesine özgü Mućkalica, yaygın olarak bilinen tencere yemeklerinden çok farklı bir tekniğe sahiptir. Yemeğin adı yerel dilde "sallayarak karıştırmak" anlamına gelen mućkati fiilinden gelir. Çünkü bu yemek pişerken kaşık sürülmez; malzemenin formu bozulmasın diye güveç tenceresi periyodik olarak sallanır.
LESKOVACKA MUCKALICA TARİFİ
Malzemeler
- 700 g dana kuşbaşı veya kuzu kaburga eti (iri küp doğranmış)
- 4 adet büyük boy kırmızı kapya biber (közlenmiş, kabukları soyulup iri doğranmış)
- 2 adet sarı veya yeşil tatlı biber (jülyen doğranmış)
- 4 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 2 adet etli domates (kabukları soyulup küp doğranmış)
- 1 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber (veya acı sevenler için füme acı biber)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya kuyruk yağı
- 1 su bardağı sıcak et suyu
- Tuz, karabiber ve defne yaprağı
Yapılışı
- İri doğranmış etleri döküm bir tavada veya ızgarada dışı iyice karamelize olana kadar yüksek ateşte mühürleyin. Etlerin içinin tam pişmesi gerekmez, dışındaki isli mühür aroması esastır. Etleri bir kenara alın.
- Derin bir toprak güveçte zeytinyağını ısıtın. Piyazlık doğranmış bol soğanı ekleyip kısık ateşte soğanlar tamamen karamelize olup yumuşayana kadar yaklaşık 12-15 dakika kavurun. Sarımsakları ve doğranmış taze biberleri ekleyin.
- Kavrulan soğanların üzerine önceden közlenip iri doğranmış kapya biberleri ve küp domatesleri ilave edin. Toz kırmızı biberi, tuzu ve karabiberi ekleyip 5 dakika sotelenmeye bırakın.
- Mühürlediğiniz etleri ve tabağın dibinde biriken et sularını güvece aktarın. Bir adet defne yaprağı ve 1 su bardağı sıcak et suyunu ilave edin.
- Güvecin kapağını (veya üzerini alüminyum folyo ile) kapatın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında (veya çok kısık ocak ateşinde) yaklaşık 1 saat ağır ağır pişmeye bırakın.