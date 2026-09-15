Balkan mutfağından sofralarınıza: Muckalica

Kafkas ve Peru lezzetlerinin ardından yönümüzü Balkanlar'ın derin mutfak kültürüne çeviriyoruz. Sırbistan ve Kuzey Makedonya sınırında yer alan Leskovac bölgesine özgü Mućkalica, yaygın olarak bilinen tencere yemeklerinden çok farklı bir tekniğe sahiptir. Yemeğin adı yerel dilde "sallayarak karıştırmak" anlamına gelen mućkati fiilinden gelir. Çünkü bu yemek pişerken kaşık sürülmez; malzemenin formu bozulmasın diye güveç tenceresi periyodik olarak sallanır.

LESKOVACKA MUCKALICA TARİFİ

Malzemeler

700 g dana kuşbaşı veya kuzu kaburga eti (iri küp doğranmış)

4 adet büyük boy kırmızı kapya biber (közlenmiş, kabukları soyulup iri doğranmış)

2 adet sarı veya yeşil tatlı biber (jülyen doğranmış)

4 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)

3 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 adet etli domates (kabukları soyulup küp doğranmış)

1 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber (veya acı sevenler için füme acı biber)

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya kuyruk yağı

1 su bardağı sıcak et suyu

Tuz, karabiber ve defne yaprağı

Yapılışı