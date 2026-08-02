Balkan mutfağının geleneksel lezzeti: Patriot böreği tarifi

Balkan kökenli geleneksel bir göçmen böreği olan Patriot böreği, özellikle Trakya mutfağında sevilen lezzetlerden biri. Kat kat açılan yağlı hamuru ve kıymalı iç harcıyla dışı çıtır, içi nefis bir börek ortaya çıkıyor. İşte çay saatlerinden kahvaltı sofralarına kadar yakışan enfes Patriot böreği tarifi...

PATRİOT BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için:

250 gram kıyma

3 adet rendelenmiş soğan

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 tutam karabiber

1 tutam pul biber

1 tutam kimyon

Hamuru için:

1 kilogram un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

2-2,5 su bardağı ılık su

Hamurun arasına sürmek için:

1/2 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı

PATRİOT BÖREĞİ YAPILIŞI

Öncelikle kıymayı sıvı yağ ile birlikte tavaya alın ve rengi değişene kadar kavurun.

Rendelenmiş soğanları ekleyip soğanlar yumuşayana kadar pişirin.

Salça, nar ekşisi, tuz ve baharatları ilave ederek yaklaşık 5 dakika daha kavurun.

Hazırladığınız kıymalı harcı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Hamur için un, kabartma tozu ve tuzu geniş bir kaba alın.

Ilık suyu kontrollü şekilde ekleyerek mantı hamuruna benzer, nispeten sert bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatarak 20-30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru iki eşit parçaya ayırın.

Her parçayı 6 bezeye bölün. Bezeleri oklava yardımıyla avuç içi büyüklüğünde açın.

Açtığınız hamurların aralarına tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürerek üst üste dizin.

En üstteki hamura yağ sürmeyin.

Üst üste dizilen hamurları tepsi büyüklüğünde açın ve ilk katı tepsiye yerleştirin.

Üzerine hazırladığınız kıymalı harcı eşit şekilde yayın.

Diğer hamur grubunu da aynı şekilde yağlayıp açın ve kıymalı harcın üzerine yerleştirin.

Kenarlarını hafifçe bastırarak kapatın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 45 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra sıcak veya ılık olarak dilimleyip servis edin.

Afiyet olsun!