Balkan sofralarının zirvesi: El açması, çıtır çıtır Boşnak mantısı tarifi...

İçindeki sulu sulu kıyma ve patates harcıyla, dışındaki tel tel ayrılan çıtır yufkasıyla Boşnak mantısı, fırından yayılan buram buram tereyağı kokusuyla bütün yorgunluğunuzu tek lokmada silecek.

MALZEMELER

İpeksi ve Esnek Hamur İçin:

5 - 5,5 su bardağı çok amaçlı un (Kontrollü eklenecek)

2 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ (Hamurun esnekliğini artırmak için)

Yağlama ve Katmanlar İçin:

200 gram hakiki tereyağı (Eritilmiş ve üzerindeki tortusu alınmış)

1 çay bardağı sıvı yağ

(Bu ikisi karıştırılıp hamuru açarken kullanılacak)

Gurme İç Harcı İçin (Kıymalı ve Patatesli):

350 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet orta boy patates (Rendelenmiş ve suyu tamamen sıkılmış)

2 adet orta boy kuru soğan (Çok ince rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

1,5 çay kaşığı tuz

1'er çay kaşığı taze çekilmiş karabiber ve pul biber

Servis İçin:

Bolca çırpılmış sarımsaklı süzme yoğurt

Üzeri için tereyağında kızdırılmış toz kırmızı biber ve nane

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabına ılık suyu, tuzu ve sıvı yağı alın. Unu azar azar ekleyerek pürüzsüz, ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur elde edene kadar en az 10-15 dakika güçlüce yoğurun. Hamuru 5 eşit bezeye ayırın.

Hazırladığınız tereyağı ve sıvı yağ karışımından geniş bir tabağın tabanına bolca sürün. Bezeleri bu tabağa dizin ve üzerlerine de bolca yağ karışımından sürün. Bezelerin üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kapatıp oda sıcaklığında en az 1 saat dinlendirin. (Hamurun oklavasız açılabilmesi için bu dinlenme süresi ve yağ banyosu şarttır).

Hamurlar dinlenirken; çiğ kıymayı, suyu iyice sıkılmış rendelenmiş patates ve soğanı, tuz ve baharatlarla birlikte derin bir kapta iyice yoğurun.

Dinlenen ve yağı iyice çeken bezelerden ilkini temiz, geniş bir mutfak tezgahına (veya pürüzsüz bir masaya) alın. Ortasından başlayarak kenarlara doğru parmak uçlarınızla nazikçe çekiştirerek hamuru inceltmeye başlayın. Hamur o kadar esnek olacaktır ki, zar gibi incecik açılana kadar yırtılmadan masayı kaplayacaktır. (Ufak yırtılmalar olursa dert etmeyin, rulo yapıldığında içeride kalacaktır).

Zar gibi açtığınız hamurun size bakan uzun kenarına (yaklaşık 3 parmak genişliğinde) hazırladığınız çiğ harçtan ince bir şerit halinde yayın. Hamuru, iç harcın üzerine kapatarak rulo şeklinde sarmaya başlayın. Ruloyu sararken hamuru hafifçe kendinize doğru çekerek esnetmeye devam edin.

Elde ettiğiniz uzun rulodan, baş parmağınızın boğumu büyüklüğünde parçalar koparın (Boşnaklar bunu bıçakla kesmek yerine hamuru sıkarak koparmayı tercih eder, böylece uçları kapanır ve harç dışarı akmaz). Kopardığınız minik mantıları, yağlanmış fırın tepsisine dıştan içe doğru sıkıca dizin.

Tüm bezeler bittiğinde, tepsiye dizili mantıların üzerine kalan tereyağı karışımından bolca sürün. Önceden ısıtılmış 190°C fırında, altı ve üstü nar gibi kızarıp çıtır çıtır olana kadar (yaklaşık 40-45 dakika) pişirin.

Fırından çıkan tepsiyi ilk sıcağını atması için 5 dakika dinlendirin. Dumanı tüten, çıtır çıtır mantıların üzerine bolca sarımsaklı yoğurt gezdirin ve en son cızırdayan biberli tereyağını dökerek şölene başlayın!