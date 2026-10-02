Balon gibi kabaran, yağ çekmeyen orijinal çibörek (çiğ börek) tarifi...

Çibörek yapımında yaşanan en büyük problemler hamurun kızarırken sünger gibi yağı içine çekmesi ve içindeki kıymanın topaklanarak çiğ kalması. Orijinal reçetenin sırrı, iç harcın neredeyse bir çorba kadar sulu hazırlanmasında yatar. Puf puf kabaran enfes Çibörek tarifi...

MALZEMELER

Hamur İçin:

3 su bardağı un

1 su bardağı oda sıcaklığında su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi (Hamurun yağ çekmesini engelleyen asit kalkanı)

Sulu İç Harç (Buhar Kaynağı):

300 gram orta yağlı dana kıyma (Tek çekim)

1 adet büyük boy kuru soğan (Çok ince rendelenmiş ve kendi suyu sıkılmamış)

Yarım çay bardağı su (Kıymayı açmak için kritik)

1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Kızartmak İçin:

Bol miktarda, yüksek dumanlanma noktasına sahip sıvı yağ (Ayçiçek veya pamuk yağı)

ADIM ADIM YAPILIŞI VE ŞEFİN SIRLARI

Un, tuz, su ve sirkeyi derin bir kapta karıştırın. Çibörek hamuru, mantı hamurundan hallice, ele yapışmayan ve oldukça sert (tok) bir hamur olmalıdır. Hamuru pürüzsüzleşene dek 5 dakika yoğurun. Üzerini nemli bir bezle kapatıp, tam 30 dakika tezgahta dinlendirin.

Hamur dinlenirken harcı hazırlayın. Kıymayı, rendelenmiş (ve suyu içinde bırakılmış) soğanı, tuz ve karabiberi bir kaseye alın. İçine yarım çay bardağı suyu ekleyin. Hepsini çatal yardımıyla eze eze karıştırın. Kıyma suyu tamamen emmeli ve sürülebilir, cıvık bir macun kıvamına gelmelidir. (Su katılmazsa kıyma böreğin içinde misket gibi topaklanır ve pişmez).

Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparın. Bezeyi unlu tezgahta, pasta tabağı büyüklüğünde ve çok ince (neredeyse arkası görünecek kadar) açın. Açtığınız hamurun yarısına sulu kıymalı harçtan 1 yemek kaşığı koyup incecik yayın. Hamuru "D" şeklinde kapatın.

Altın Kural: Kapatırken hamurun içinde hiç hava kalmamasına dikkat edin, havayı elinizle dışarı itin. Uç kısımlarının yağda açılmaması için kenarlarını kesici bir ruletle (veya çay tabağının kenarıyla bastırarak) yarım santim kadar kesin.

Yağı derin bir tavaya alın ve mutlaka fokurdayacak kadar (180°C) ısıtın. Soğuk yağa atılan börek anında yağı çeker. Hazırladığınız börekleri kızgın yağa atın. Saniyeler içinde içindeki su buharlaşacak ve börek devasa bir balon gibi şişecektir.

Bir tarafı altın sarısı olana dek sadece 20-30 saniye, diğer tarafını da çevirip 15-20 saniye kızartın. (İncecik hamur ve buhar basıncı sayesinde içi çiğ kalmaz). Kevgirle yağdan alıp, havlu kağıt serili tabakta bir dakika dinlendirdikten sonra, sönmesine fırsat vermeden sıcak sıcak servis yapın.