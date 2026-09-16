Bamya sevmeyene bile yedirir! Tam kıvamında bamya yemeği tarifi

Bamya yemeği, özellikle yaz aylarında taze bamyayla hazırlanan en sevilen ev yemekleri arasında yer alıyor. Domates, soğan ve limonun verdiği lezzetle hazırlanan bamya, hem hafif hem de doyurucu bir seçenek oluyor. Ancak bamyaların pişerken salyalanmaması ve dağılmadan kıvamını koruması için hazırlık aşamasında bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor. İşte sofralara yakışan, lezzeti tam kıvamında bamya yemeği tarifi ve yapılışı.

BAMYA YEMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram taze bamya

2 adet kuru soğan

3 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

BAMYA YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle bamyaları bol suyla güzelce yıkayın. Sularının süzülmesini bekledikten sonra sap kısımlarını koni şeklinde dikkatlice temizleyin. Bamyaları fazla kesmemeye özen gösterin.

Soğanları yemeklik doğrayın. Tencereye zeytinyağını alıp soğanları ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun.

Ardından salçayı ekleyip birkaç dakika kavurun. Kabuklarını soyup küp küp doğradığınız domatesleri tencereye ilave edin. Domatesler suyunu bırakıp hafifçe pişene kadar karıştırarak devam edin.

Hazırladığınız bamyaları tencereye ekleyin. Tuz ve şekeri serpin. Limon suyunu da ilave ettikten sonra bamyaların üzerine çıkmayacak şekilde sıcak suyu ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın ve yemeği kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Bamyaların dağılmaması için pişirme sırasında fazla karıştırmayın.

Bamyalar yumuşadığında ocağın altını kapatın. Yemeği birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık olarak servis edebilirsiniz.