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Bayat ekmekleri değerlendirin! Pratik yumurtalı ekmek tarifi

Bayat ekmekleri değerlendirin! Pratik yumurtalı ekmek tarifi

24.09.2026 09:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bayat ekmekleri değerlendirin! Pratik yumurtalı ekmek tarifi

Kahvaltı sofralarının sevilen lezzetlerinden biri olan yumurtalı ekmeğin tarifi merak ediliyor. Bayat ekmekleri değerlendirmek isteyenler için de pratik bir seçenek olan yumurtalı ekmek, kısa sürede hazırlanabiliyor.
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Kahvaltıda farklı ve doyurucu bir lezzet arayanların tercih ettiği yumurtalı ekmek, az malzemeyle hazırlanabilen pratik tarifler arasında yer alıyor. Yumurtanın ekmekle buluştuğu bu lezzet, özellikle bayat ekmekleri değerlendirmek isteyenler için de ideal bir alternatif sunuyor. Peki, yumurtalı ekmek nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz yumurtalı ekmek tarifi.

YUMURTALI EKMEK İÇİN MALZEMELER

  • 6 dilim ekmek
  • 2 adet yumurta
  • Yarım çay bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • İsteğe göre pul biber
  • 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

YUMURTALI EKMEK NASIL YAPILIR?

Yumurtaları bir kaseye kırın ve üzerine sütü ekleyin.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ilave edin. Tüm malzemeleri iyice çırpın.

Ekmek dilimlerini hazırladığınız yumurtalı karışıma önlü arkalı batırın.

Tavaya sıvı yağ veya tereyağını alın ve orta ateşte ısıtın.

Yumurtalı karışıma buladığınız ekmekleri tavaya yerleştirin.

Ekmeklerin her iki tarafını da altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 2-3 dakika kızartın.

Pişen yumurtalı ekmekleri servis tabağına alın ve sıcak olarak servis edin.

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