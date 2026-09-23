Bayburt mutfağının geleneksel lezzeti: Süt böreği tarifi

Bayburt yöresinin sevilen geleneksel lezzetlerinden süt böreği, ince açılan yufkaları ve fındıklı harcıyla sofralara farklı bir tat taşıyor. Baklava hamurunu andıran ince yufkaların arasına kavrulmuş fındık serpilerek hazırlanan börek, fırında kızardıktan sonra sütle hazırlanan şerbetle buluşturuluyor. Şerbetinde su yerine süt kullanılması, süt böreğine kendine özgü yumuşak bir lezzet kazandırıyor. İşte Bayburt mutfağından sofralara uzanan nefis süt böreği tarifi...
SÜT BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 1 su bardağı süt veya yoğurt
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı eritilmiş tereyağı
- 3 adet yumurta
- 1 çay kaşığı karbonat
- Aldığı kadar un
İç harcı için:
- 250 gram kavrulmuş fındık
- Süt şerbeti için
- 3 su bardağı süt
- İsteğe göre şeker
Üzeri için:
- Bir miktar tereyağı
SÜT BÖREĞİ YAPILIŞI
Hamuru hazırlayın:
- Yumurta, süt veya yoğurt, su, karbonat ve tereyağını geniş bir kapta karıştırın.
- Üzerine unu azar azar ekleyerek baklava hamuruna benzer, kolay açılabilen bir hamur yoğurun.
Hamuru dinlendirin:
- Hazırladığınız hamuru 14-15 eşit parçaya ayırın.
- Bezeleri üzerini örterek yaklaşık 15 dakika dinlendirin.
Yufkaları açın:
- Dinlenen bezeleri mümkün olduğunca ince olacak şekilde açın.
- Fırın tepsisini tereyağıyla yağlayın ve ilk yufkayı tepsiye serin.
Fındıkları ekleyin:
- Açılan yufkaları tepsiye üst üste yerleştirin.
- Her 3-4 yufkada bir dövülmüş kavrulmuş fındıktan serpiştirin.
Böreği hazırlayın:
- Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlemi sürdürün.
- Son yufkayı da yerleştirdikten sonra böreği istediğiniz şekilde dilimleyin.
Tereyağı ekleyin:
- Dilimlenen böreğin üzerine biraz eritilmiş tereyağı gezdirin.
Fırında pişirin:
- Böreği önceden ısıtılmış orta sıcaklıktaki fırında, üzeri pembeleşip kızarana kadar pişirin.
Süt şerbetini hazırlayın:
- Sütü bir tencerede ısıtın.
- Damak tadına göre şeker ekleyerek karıştırın.
- Şerbeti kaynatmadan ılık hale gelmesini bekleyin.
Böreği şerbetleyin:
- Fırından çıkan sıcak böreğin üzerine ılık süt şerbetini yavaşça gezdirin.
Dinlendirip servis edin:
- Süt böreğini şerbetini çekmesi için bir süre dinlendirin.
- Ardından dilimleyerek servis edin.
- Afiyet olsun!