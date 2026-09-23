Bayburt mutfağının geleneksel lezzeti: Süt böreği tarifi

Bayburt yöresinin sevilen geleneksel lezzetlerinden süt böreği, ince açılan yufkaları ve fındıklı harcıyla sofralara farklı bir tat taşıyor. Baklava hamurunu andıran ince yufkaların arasına kavrulmuş fındık serpilerek hazırlanan börek, fırında kızardıktan sonra sütle hazırlanan şerbetle buluşturuluyor. Şerbetinde su yerine süt kullanılması, süt böreğine kendine özgü yumuşak bir lezzet kazandırıyor. İşte Bayburt mutfağından sofralara uzanan nefis süt böreği tarifi...