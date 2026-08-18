Biberlerin en lezzetli hali: Paprika sos tarifi

Biber sevenlerin sofrada mutlaka denemesi gereken paprika sos, yoğun biber aroması ve kolay hazırlanışıyla öne çıkıyor. Farklı biber çeşitlerinin zeytinyağı ve baharatlarla buluştuğu bu sos, özellikle kahvaltılarda, atıştırmalıkların yanında ve kızartmalarda lezzetli bir eşlikçi oluyor. Evde paprika sos yapmak için birkaç temel malzeme ve kısa bir hazırlık süresi yeterli. İşte ekmeğe sürmelik, nefis kıvamlı paprika sos tarifi ve yapılışı...