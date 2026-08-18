Biberlerin en lezzetli hali: Paprika sos tarifi

Biber sevenlerin sofrada mutlaka denemesi gereken paprika sos, yoğun biber aroması ve kolay hazırlanışıyla öne çıkıyor. Farklı biber çeşitlerinin zeytinyağı ve baharatlarla buluştuğu bu sos, özellikle kahvaltılarda, atıştırmalıkların yanında ve kızartmalarda lezzetli bir eşlikçi oluyor. Evde paprika sos yapmak için birkaç temel malzeme ve kısa bir hazırlık süresi yeterli. İşte ekmeğe sürmelik, nefis kıvamlı paprika sos tarifi ve yapılışı...
PAPRİKA SOS TARİFİ
Malzemeler:
- 10 adet kırmızı biber
- 4 adet kapya biber
- 2 adet sarı biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı biber salçası
PAPRİKA SOS YAPILIŞI
Kırmızı, kapya ve sarı biberleri güzelce yıkayıp çekirdeklerini temizleyin.
Biberleri eşit büyüklükte küpler halinde doğrayın.
Zeytinyağını tavada ısıtıp biberleri kısık ateşte yumuşayana kadar soteleyin.
Tuz ve karabiberi ekleyerek biberleri kavurmaya devam edin.
Biber salçasını ilave edip birkaç dakika daha pişirin.
Karışımı el blenderından geçirerek pürüzsüz bir sos kıvamına getirin.
Hazırladığınız paprika sosu temiz bir kavanoza aktarın ve kapağını kapatmadan 15-20 dakika bekletin.
Ardından kavanozun kapağını kapatıp ters çevirerek 1 gün bekletin.
Hazırladığınız sosu ekmek, kızarmış sebzeler, çıtır tavuk ve çeşitli atıştırmalıklarla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!