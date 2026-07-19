Bici bici nasıl yapılır? İşte Adana usulü orijinal tarifi

Bici bici, Adana'ya özgü geleneksel bir yaz tatlısıdır. Hafif yapısı, buz gibi sunumu ve kendine has aromasıyla sıcak günlerde serinletici bir alternatif sunan bu tatlı, nişasta ile hazırlanan peltenin üzerine buz, pudra şekeri ve gül şerbeti eklenerek hazırlanır. Az malzemeyle kısa sürede yapılabilen bici bici, özellikle Akdeniz Bölgesi'nin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır.

BİCİ BİCİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Pelte için

1 su bardağı buğday nişastası

5 su bardağı su

Şerbeti için

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı gül suyu veya gül aroması

Birkaç damla kırmızı gıda boyası (isteğe bağlı)

Servis için

Rendelenmiş buz

Pudra şekeri

BİCİ BİCİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak nişastayı suyla karıştırarak tencereye alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Hazırlanan pelteyi hafifçe ıslatılmış bir tepsiye dökün ve oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri birkaç dakika kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra gül suyunu ekleyin. Dilerseniz birkaç damla kırmızı gıda boyası ilave ederek şerbete geleneksel rengini verebilirsiniz. Şerbet tamamen soğuyana kadar buzdolabında bekletin.

Soğuyan pelteyi küçük küpler halinde kesin. Servis kaselerine önce pelte küplerini yerleştirin. Üzerine bol miktarda rendelenmiş buz ekleyin. Soğuk gül şerbetini gezdirin ve son olarak pudra şekeri serperek servis edin.