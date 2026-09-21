Bir dilim asla yetmiyor! Yumuşacık şeftalili kek tarifi

Çay saatlerine ve kahve molalarına eşlik edecek farklı bir tatlı arayanlar için şeftalili kek tarifi öne çıkıyor. Taze şeftalinin doğal aromasıyla hazırlanan bu kek, hem pratik yapımı hem de yumuşak dokusuyla sofralarda yerini alıyor. Evde kolayca hazırlanabilen şeftalili kek, meyveli tatlı sevenler için lezzetli bir alternatif sunuyor.

ŞEFTALİLİ KEK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet orta boy şeftali

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

İsteğe göre tarçın

ŞEFTALİLİ KEK YAPILIŞI

İlk olarak şeftalileri yıkayın, kabuklarını soyun ve ince dilimler halinde doğrayın.

Yumurta ve toz şekeri geniş bir kapta, karışımın rengi açılana kadar çırpın.

Sıvı yağ ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek sıvı karışıma ilave edin. Pürüzsüz bir kek harcı elde edene kadar karıştırın.

Kek kalıbını yağlayın ve hazırladığınız harcı kalıba dökün.

Şeftali dilimlerini kek harcının üzerine düzenli şekilde yerleştirin. Dilerseniz üzerine az miktarda tarçın serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Kekin içinin pişip pişmediğini kürdan testiyle kontrol edin. Fırından çıkardıktan sonra ılımaya bırakın ve dilimleyerek servis edin.