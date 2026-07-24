Bir dilimi yetmeyen enfes lezzet: Pırasalı Arnavut böreği tarifi

Pırasalı Arnavut böreği, Balkan mutfağının sevilen hamur işi tariflerinden biridir. İnce açılan ve yağlanan hamurların pırasalı iç harçla buluştuğu bu börek, özellikle çay saatlerinde ve kalabalık sofralarda servis edilebilir. Pırasa, soğan ve baharatlarla hazırlanan iç harç, el açması hamurun arasında nefis bir lezzet oluşturur. Evde hazırlanan hamuruyla hazır yufkadan yapılan böreklerden ayrılan pırasalı Arnavut böreği, emek isteyen ancak ortaya çıkan lezzetiyle tüm uğraşa değen tariflerden biridir. İşte enfes pırasalı Arnavut böreği tarifi...