Bir dilimi yetmeyen enfes lezzet: Pırasalı Arnavut böreği tarifi

Pırasalı Arnavut böreği, Balkan mutfağının sevilen hamur işi tariflerinden biridir. İnce açılan ve yağlanan hamurların pırasalı iç harçla buluştuğu bu börek, özellikle çay saatlerinde ve kalabalık sofralarda servis edilebilir. Pırasa, soğan ve baharatlarla hazırlanan iç harç, el açması hamurun arasında nefis bir lezzet oluşturur. Evde hazırlanan hamuruyla hazır yufkadan yapılan böreklerden ayrılan pırasalı Arnavut böreği, emek isteyen ancak ortaya çıkan lezzetiyle tüm uğraşa değen tariflerden biridir. İşte enfes pırasalı Arnavut böreği tarifi...
PIRASALI ARNAVUT BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 5,5 su bardağı un
- 2,5 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı mahlep
- 2 yemek kaşığı sirke
İç harcı için:
- 1 kilogram pırasa
- 1 adet kuru soğan
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı su
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Hamurların arasına sürmek için:
- 50 gram tereyağı
- Yarım su bardağı sıvı yağ
PIRASALI ARNAVUT BÖREĞİ YAPILIŞI
Öncelikle unu geniş bir yoğurma kabına alın.
Üzerine tuz, mahlep ve sirkeyi ekleyin.
Ortasını açarak suyu azar azar ilave edin ve tüm malzemeleri yoğurmaya başlayın.
Ele yapışmayan, pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hazırladığınız hamuru önce iki eşit parçaya ayırın.
Daha sonra her parçayı 10'ar bezeye bölerek toplam 20 adet hamur parçası hazırlayın.
Tereyağını eritip sıvı yağ ile karıştırın.
Hamur bezelerini sırayla tabak büyüklüğünde ve mümkün olduğunca ince açın.
Her bir hamurun üzerine yağlı karışımdan sürerek üst üste dizin.
Hazırladığınız 10'ar katlı iki hamur grubunu ayrı tabaklara alın ve yaklaşık 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
Bu sırada iç harcı hazırlayın.
Pırasaları ve kuru soğanı ince ince doğrayın.
Zeytinyağını tavada ısıtıp soğan ve pırasaları kavurun.
Salçayı, tuzu, karabiberi, kırmızı toz biberi ve suyu ekleyerek birkaç dakika daha pişirin.
Ardından iç harcı ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Dinlenen hamur gruplarını tezgâh üzerinde elinizle tepsi büyüklüğünde açın.
İlk hamur katını yağlanmış tepsiye yerleştirin ve üzerine pırasalı iç harcı eşit şekilde yayın.
İkinci hamur katını da elinizle açarak iç harcın üzerine yerleştirin.
Böreği dilimleyin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkan pırasalı Arnavut böreğini bir süre dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!