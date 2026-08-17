Bir ısırıkta kakaolu ve kremalı lezzet: Sandviç kurabiye tarifi

Çay saatlerini ve tatlı atıştırmalıkları daha keyifli hale getiren sandviç kurabiye, kakaolu hamuru ve yumuşacık kremasıyla klasik kurabiyelerden ayrılıyor. Evde kolayca hazırlanan bu tarif, özellikle çocukların da severek tüketebileceği eğlenceli bir alternatif sunuyor. İşte kısa sürede lezzetli bir tatlı hazırlamak isteyenler için sandviç kurabiye tarifi...
SANDVİÇ KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
Kurabiye hamuru için:
- 5 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet yumurta
- 3/4 su bardağı toz şeker
- 180 gram bitter çikolata
- 1/2 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 3/4 su bardağı kakao
- 2,5 su bardağı un
Kreması için:
- 2 paket toz krem şanti
- 1 çay bardağı soğuk süt
Servisi için:
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
SANDVİÇ KURABİYE YAPILIŞI
Bitter çikolatayı parçalara ayırıp benmari usulü eritin ve ılımaya bırakın.
Oda sıcaklığındaki tereyağını ve şekeri iyice çırpın.
Yumurta ve sütü ekleyerek karıştırın.
Ilınan çikolatayı karışıma ilave edin.
Elenmiş un ve kakaoyu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur hazırlayın.
Hamuru hafif unlanmış zeminde merdane yardımıyla açın.
Yuvarlak kalıpla çift sayıda parçalar kesin.
Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizip önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
Krem şantiyi soğuk sütle koyulaşana kadar çırpıp buzdolabında dinlendirin.
Soğuyan kurabiyelerin arasına krema sürerek iki kurabiyeyi birleştirin.
İsteğe göre üzerine pudra şekeri serpip servis edin.
Afiyet olsun!