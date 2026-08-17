Bir ısırıkta kakaolu ve kremalı lezzet: Sandviç kurabiye tarifi

Çay saatlerini ve tatlı atıştırmalıkları daha keyifli hale getiren sandviç kurabiye, kakaolu hamuru ve yumuşacık kremasıyla klasik kurabiyelerden ayrılıyor. Evde kolayca hazırlanan bu tarif, özellikle çocukların da severek tüketebileceği eğlenceli bir alternatif sunuyor. İşte kısa sürede lezzetli bir tatlı hazırlamak isteyenler için sandviç kurabiye tarifi...