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Bir kaşık yiyen tarifini soruyor: Anne usulü incir reçeli tarifi

Bir kaşık yiyen tarifini soruyor: Anne usulü incir reçeli tarifi

3.09.2026 09:32:00
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Haber Merkezi
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Bir kaşık yiyen tarifini soruyor: Anne usulü incir reçeli tarifi

İncir reçeli yaparken kıvamını tutturmak ve şekerlenmesini önlemek için birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. İşte lezzetli incir reçeli için gerekli malzemeler ve yapılışı.
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Kahvaltı sofralarının sevilen lezzetlerinden incir reçeli, yaz mevsiminde hazırlanan nefis reçeller arasında yer alıyor. Taze incir, şeker ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan incir reçelinin kıvamını tutturmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Peki, evde incir reçeli nasıl yapılır?

İNCİR REÇELİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 kilogram taze incir
  • 800 gram toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu
  • 2-3 adet karanfil
  • İsteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı tereyağı

İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle incirleri güzelce yıkayın ve sap kısımlarını temizleyin. İncirlerin büyüklüğüne göre bütün halde bırakabilir veya ikiye bölebilirsiniz.

İncirleri geniş bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri eşit şekilde serpin. Tencerenin kapağını kapatarak incirleri birkaç saat, mümkünse bir gece buzdolabında bekletin. Bu aşamada incirler suyunu bırakacak ve reçelin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Bekleyen incirleri ocağa alın. Suyunu yeterince bırakmadıysa 1 su bardağı su ekleyin. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra yüzeyde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alın.

Reçeli yaklaşık 30-40 dakika kısık ateşte pişirin. Karanfilleri ekleyerek aromanın reçele geçmesini sağlayın. Reçelin kıvamı koyulaşmaya başladığında limon suyunu ilave edin ve 5-10 dakika daha kaynatın.

Reçelin kıvamını kontrol etmek için soğuk bir tabağa bir damla reçel bırakabilirsiniz. Reçel tabağa yayılarak akmıyorsa kıvamı olmuş demektir. Ocaktan aldıktan sonra karanfilleri çıkarın.

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