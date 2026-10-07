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Bir kez deneyen vazgeçemiyor! MasterChef Çine köftesi tarifi

Bir kez deneyen vazgeçemiyor! MasterChef Çine köftesi tarifi

7.10.2026 11:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bir kez deneyen vazgeçemiyor! MasterChef Çine köftesi tarifi

MasterChef Türkiye’de gündeme gelen Çine köftesi, kendine özgü lezzeti ve yumuşak dokusuyla merak konusu oldu. Aydın mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Çine köftesini evde yapmak isteyenler, “Çine köftesi nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?” sorularına yanıt arıyor. İşte nefis Çine köftesi tarifi...
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Çine köftesi, Aydın’ın Çine ilçesiyle özdeşleşen yöresel köfte çeşitlerinden biridir. Kendine has hazırlama yöntemi ve baharat dengesiyle öne çıkan köfte, özellikle mangalda pişirildiğinde lezzetini artırıyor. MasterChef ekranlarında da gündeme gelmesiyle birlikte Çine köftesinin yapımı ve püf noktaları araştırılmaya başlandı.

ÇİNE KÖFTESİ MALZEMELERİ

  • 500 gram orta yağlı kıyma
  • 1 adet küçük soğan
  • 2 yemek kaşığı irmik
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • Yarım çay bardağı su
  • Pişirmek için sıvı yağ veya uygun miktarda kuyruk yağı

ÇİNE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle soğanı çok ince şekilde rendeleyin ve fazla suyunu hafifçe sıkın. Geniş bir yoğurma kabına kıymayı alın. Üzerine soğan, irmik, un, tuz, kimyon ve karabiberi ekleyin.

Malzemeleri iyice yoğurmaya başlayın. Köfte harcının daha iyi bütünleşmesi için azar azar su ekleyerek yoğurmaya devam edin. Harç homojen ve yumuşak bir kıvam aldığında üzerini kapatıp buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizi hafifçe ıslatarak köftelere uzun ve yassı bir şekil verin.

Hazırladığınız köfteleri ızgarada, mangalda veya tavada arkalı önlü pişirin. Dışı güzelce kızarıp içi tamamen piştiğinde sıcak olarak servis edin.

İlgili Konular: #MasterChef #Çine köftesi

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