Bir kez deneyen vazgeçemiyor! MasterChef Çine köftesi tarifi

Çine köftesi, Aydın’ın Çine ilçesiyle özdeşleşen yöresel köfte çeşitlerinden biridir. Kendine has hazırlama yöntemi ve baharat dengesiyle öne çıkan köfte, özellikle mangalda pişirildiğinde lezzetini artırıyor. MasterChef ekranlarında da gündeme gelmesiyle birlikte Çine köftesinin yapımı ve püf noktaları araştırılmaya başlandı.

ÇİNE KÖFTESİ MALZEMELERİ

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet küçük soğan

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Yarım çay bardağı su

Pişirmek için sıvı yağ veya uygun miktarda kuyruk yağı

ÇİNE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle soğanı çok ince şekilde rendeleyin ve fazla suyunu hafifçe sıkın. Geniş bir yoğurma kabına kıymayı alın. Üzerine soğan, irmik, un, tuz, kimyon ve karabiberi ekleyin.

Malzemeleri iyice yoğurmaya başlayın. Köfte harcının daha iyi bütünleşmesi için azar azar su ekleyerek yoğurmaya devam edin. Harç homojen ve yumuşak bir kıvam aldığında üzerini kapatıp buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizi hafifçe ıslatarak köftelere uzun ve yassı bir şekil verin.

Hazırladığınız köfteleri ızgarada, mangalda veya tavada arkalı önlü pişirin. Dışı güzelce kızarıp içi tamamen piştiğinde sıcak olarak servis edin.