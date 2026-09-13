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Bir tepsi yetmiyor! Çıtır samsa böreği nasıl yapılır?

Bir tepsi yetmiyor! Çıtır samsa böreği nasıl yapılır?

13.09.2026 17:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bir tepsi yetmiyor! Çıtır samsa böreği nasıl yapılır?

İncecik açılan hamuru ve nefis kıymalı iç harcıyla sofralara farklı bir lezzet taşıyan samsa böreği, çıtır dokusuyla öne çıkıyor. Peki samsa böreği nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz samsa böreği tarifi.
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Samsa böreği, çıtır çıtır hamuru ve lezzetli iç harcıyla sofralarda farklı bir hamur işi alternatifi arayanların deneyebileceği tariflerden biri. İncecik açılan hamurun kat kat sarılmasıyla hazırlanan samsa böreği, fırında pişirildikten sonra sıcak olarak servis ediliyor.

SAMSA BÖREĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

  • 4 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 300 gram kıyma
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı kimyon

Arası için:

  • 100 gram eritilmiş tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Susam veya çörek otu

SAMSA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle unu geniş bir kaba alın ve tuzu ekleyin. Suyu yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamuru birkaç bezeye ayırıp üzerini kapatın ve yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlamak için kuru soğanları ince ince doğrayın. Kıyma, soğan, tuz, karabiber ve kimyonu bir kapta güzelce karıştırın.

Dinlenen hamur bezelerini un serpilmiş tezgahta mümkün olduğunca ince açın. Açılan hamurların üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürün. Hamurları üst üste koyarak katman oluşturun ve rulo şeklinde sarın. Hazırladığınız ruloyu buzdolabında yaklaşık 20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamur rulosunu eşit parçalara kesin. Her parçayı hafifçe açarak ortasına kıymalı harçtan yerleştirin ve hamuru üçgen veya kare şeklinde kapatın.

Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan samsa böreklerini birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

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