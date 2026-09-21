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Blenderdan geçirip dondurucuya atın: Kış hastalıklarına kalkan olacak 3 pratik çorba tableti
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Blenderdan geçirip dondurucuya atın: Kış hastalıklarına kalkan olacak 3 pratik çorba tableti

21.09.2026 12:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Blenderdan geçirip dondurucuya atın: Kış hastalıklarına kalkan olacak 3 pratik çorba tableti

Soğuk havalarda sıcak bir kase çorba sofraları ısıtırken, sebze ve bakliyat tüketmenin de pratik bir yolunu sunuyor. Önceden hazırlanıp dondurulan bu üç çorba, yoğun günlerde mutfakta zaman kazandırıyor.

Blenderdan geçirip dondurucuya atın: Kış hastalıklarına kalkan olacak 3 pratik çorba tableti

Kış aylarında sıcak çorba sofraların vazgeçilmezi olurken, önceden hazırlanıp dondurucuda saklanan pratik tarifler de büyük kolaylık sağlıyor. Sebze ve bakliyatlarla hazırlanan, blenderdan geçirilip porsiyonlanan bu çorbaları ihtiyaç duyduğunuzda kısa sürede sofraya taşıyabilirsiniz. İşte dondurucuda hazır bulundurabileceğiniz 3 pratik çorba tarifi...

Blenderdan geçirip dondurucuya atın: Kış hastalıklarına kalkan olacak 3 pratik çorba tableti

1. HAVUÇLU MERCİMEK ÇORBASI KÜPLERİ

Kırmızı mercimek, havuç ve soğanla hazırlanan bu çorba hem doyurucu hem de besleyici bir seçenek olabilir. Mercimek bitkisel protein ve lif içerirken havuç da sebze tüketimini artırmaya yardımcı olur.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 2 adet havuç
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet küçük patates
  • 1 diş sarımsak
  • 5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • İsteğe göre kimyon
  • İsteğe göre karabiber
  • Bir miktar tuz

Hazırlanışı:

  • Mercimek iyice yıkanır. 
  • Havuç, patates ve soğan doğranarak tencereye alınır. 
  • Üzerine mercimek ve su eklenir.
  • Sebzeler ile mercimek tamamen yumuşayana kadar pişirilir. 
  • Ardından karışım blenderdan geçirilerek pürüzsüz bir kıvam elde edilir.
  • Çorba tamamen soğuduktan sonra küçük porsiyonlara ayrılır. 
  • İhtiyaca göre tek kullanımlık kaplara veya uygun saklama kaplarına konularak dondurucuya kaldırılır.
  • Tüketeceğiniz zaman bir porsiyon çıkarılarak buzdolabında çözdürülebilir ve ardından tencerede iyice ısıtılabilir.
Blenderdan geçirip dondurucuya atın: Kış hastalıklarına kalkan olacak 3 pratik çorba tableti

2. BALKABAKLI SEBZE ÇORBASI

Kış aylarında sofralarda sık kullanılan balkabağı, farklı sebzelerle bir araya getirilerek yumuşak içimli bir çorbaya dönüştürülebilir. Balkabağının yanı sıra havuç, soğan ve patates kullanılması çorbanın hem kıvamını hem de besleyici içeriğini zenginleştirebilir.

Malzemeler:

  • 3 su bardağı doğranmış balkabağı
  • 1 adet havuç
  • 1 adet küçük patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 4-5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • İsteğe göre karabiber
  • İsteğe göre zerdeçal
  • Bir miktar tuz

Hazırlanışı:

  • Balkabağı, havuç, patates ve soğan doğranır. 
  • Sarımsakla birlikte tencereye alınır ve üzerine su eklenir.
  • Sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirilir. 
  • Ardından blenderdan geçirilerek pürüzsüz bir kıvam elde edilir.
  • Çorbanın tamamen soğuması beklenir. 
  • Daha sonra tek öğünlük miktarlara ayrılarak dondurucuya kaldırılır.
  • Bu yöntem sayesinde balkabağını yalnızca yemeklerde değil, kış aylarında sıcak çorba olarak da değerlendirmek mümkün olur.
Blenderdan geçirip dondurucuya atın: Kış hastalıklarına kalkan olacak 3 pratik çorba tableti

3. Tavuklu sebze çorbası küpleri

Tavuk, sebzeler ve çeşitli baharatlarla hazırlanan çorba özellikle soğuk günlerde sıcak bir öğün alternatifi oluşturabilir. Tavuk eti protein içerirken sebzeler çorbanın besleyici değerini artırır.

Malzemeler:

  • 1 parça tavuk göğsü
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 parça kereviz
  • 1 diş sarımsak
  • 5 su bardağı su
  • İsteğe göre karabiber
  • İsteğe göre kekik
  • Bir miktar tuz

Hazırlanışı:

  • Tavuk eti ve sebzeler doğranarak tencereye alınır. 
  • Üzerine su eklenerek tüm malzemeler iyice yumuşayana kadar pişirilir.
  • Tavuk piştikten sonra liflerine ayrılır. 
  • Çorbanın daha pürüzsüz olması isteniyorsa tavuk eti de sebzelerle birlikte blenderdan geçirilebilir.
  • Hazırlanan çorba soğutulduktan sonra porsiyonlara ayrılır ve uygun kaplarla dondurucuya kaldırılır.
  • Tüketeceğiniz zaman bir porsiyon çıkarılıp tamamen ısıtılır. 
  • Çorbanın içerisine isteğe göre limon suyu eklenerek servis yapılabilir.
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