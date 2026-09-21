Blenderdan geçirip dondurucuya atın: Kış hastalıklarına kalkan olacak 3 pratik çorba tableti

Kış aylarında sıcak çorba sofraların vazgeçilmezi olurken, önceden hazırlanıp dondurucuda saklanan pratik tarifler de büyük kolaylık sağlıyor. Sebze ve bakliyatlarla hazırlanan, blenderdan geçirilip porsiyonlanan bu çorbaları ihtiyaç duyduğunuzda kısa sürede sofraya taşıyabilirsiniz. İşte dondurucuda hazır bulundurabileceğiniz 3 pratik çorba tarifi...

1. HAVUÇLU MERCİMEK ÇORBASI KÜPLERİ Kırmızı mercimek, havuç ve soğanla hazırlanan bu çorba hem doyurucu hem de besleyici bir seçenek olabilir. Mercimek bitkisel protein ve lif içerirken havuç da sebze tüketimini artırmaya yardımcı olur. Malzemeler: 1 su bardağı kırmızı mercimek

2 adet havuç

1 adet kuru soğan

1 adet küçük patates

1 diş sarımsak

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İsteğe göre kimyon

İsteğe göre karabiber

Bir miktar tuz Hazırlanışı: Mercimek iyice yıkanır.

Havuç, patates ve soğan doğranarak tencereye alınır.

Üzerine mercimek ve su eklenir.

Sebzeler ile mercimek tamamen yumuşayana kadar pişirilir.

Ardından karışım blenderdan geçirilerek pürüzsüz bir kıvam elde edilir.

Çorba tamamen soğuduktan sonra küçük porsiyonlara ayrılır.

İhtiyaca göre tek kullanımlık kaplara veya uygun saklama kaplarına konularak dondurucuya kaldırılır.

Tüketeceğiniz zaman bir porsiyon çıkarılarak buzdolabında çözdürülebilir ve ardından tencerede iyice ısıtılabilir.

2. BALKABAKLI SEBZE ÇORBASI Kış aylarında sofralarda sık kullanılan balkabağı, farklı sebzelerle bir araya getirilerek yumuşak içimli bir çorbaya dönüştürülebilir. Balkabağının yanı sıra havuç, soğan ve patates kullanılması çorbanın hem kıvamını hem de besleyici içeriğini zenginleştirebilir. Malzemeler: 3 su bardağı doğranmış balkabağı

1 adet havuç

1 adet küçük patates

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

4-5 su bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İsteğe göre karabiber

İsteğe göre zerdeçal

Bir miktar tuz Hazırlanışı: Balkabağı, havuç, patates ve soğan doğranır.

Sarımsakla birlikte tencereye alınır ve üzerine su eklenir.

Sebzeler iyice yumuşayana kadar pişirilir.

Ardından blenderdan geçirilerek pürüzsüz bir kıvam elde edilir.

Çorbanın tamamen soğuması beklenir.

Daha sonra tek öğünlük miktarlara ayrılarak dondurucuya kaldırılır.

Bu yöntem sayesinde balkabağını yalnızca yemeklerde değil, kış aylarında sıcak çorba olarak da değerlendirmek mümkün olur.