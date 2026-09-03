Bol köpüklü ve naneli Susurluk usulü ayran tarifi...

Maden suyunun gücüyle bardağın dışına taşacak kadar köpüren, taze nanenin keskin ferahlığıyla taçlanan bu ayran, lokanta usulü ziyafetinizi kusursuz bir şekilde tamamlayacak.

MALZEMELER

2 su bardağı tam yağlı yoğurt (Manda veya koyun yoğurdu karışımıyla efsane olur, yoksa süzme yoğurt ile normal yoğurdu yarı yarıya karıştırabilirsiniz)

1 şişe buz gibi sade maden suyu (Bol köpüğün asıl sırrı)

1 su bardağı soğuk su

1 çay kaşığı tuz (Damak zevkine göre ayarlanabilir)

4-5 dal taze nane yaprağı (Çok ince kıyılmış veya havanda hafifçe dövülmüş)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin ve geniş bir çırpma kabına veya blender sürahisine tam yağlı yoğurdu alın. Üzerine tuzu ekleyip, yoğurt tamamen pürüzsüz ve kremsi bir doku alana kadar tel çırpıcı veya mikserle iyice çırpın.

İncecik kıydığınız (veya havanda ezerek aromasını tamamen çıkardığınız) taze nane yapraklarını yoğurdun içine ilave edin ve aromaların birbirine geçmesi için birkaç tur daha karıştırın.

Karışıma 1 su bardağı soğuk suyu ekleyerek ayranın kıvamını hafifçe açın. Eğer daha yoğun bir ayran seviyorsanız su miktarını azaltabilirsiniz.

Şimdi işin şov kısmı başlıyor! Blenderi veya mikseri en yüksek devirde çalıştırırken, buz gibi soğuk maden suyunu ince bir iplik gibi, yavaş yavaş karışıma ekleyin. Maden suyunun asidi ve mikserin hızı birleştiğinde, ayranınız anında kabaracak ve üzerinde kalın, kalıcı bir köpük tabakası oluşacaktır.

Köpük sönmeden, dumanı tüten böreklerin yanına hazırladığınız geniş cam bardaklara (köpüğünü üstte bırakacak şekilde) yüksekten dökerek servis yapın. Dilerseniz bardakların kenarını taze nane dallarıyla süsleyebilirsiniz.