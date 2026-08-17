Bol malzemeleri ev lezzeti: MasterChef tepsi pizza tarifi

Pizza keyfini evde yaşamak isteyenler için tepside karışık pizza, pratik hazırlanışı ve damak zevkine göre çeşitlendirilebilen malzemeleriyle öne çıkıyor. Mayalı hamurun üzerine domatesli sos, kaşar peyniri, sucuk, mısır, zeytin ve biber eklenerek hazırlanan bu tarif, fırından çıktığında sofrada herkesin favorisi olmaya aday. İşte nefis tepsi pizza tarifi...