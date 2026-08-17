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Bol malzemeleri ev lezzeti: MasterChef tepsi pizza tarifi
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Bol malzemeleri ev lezzeti: MasterChef tepsi pizza tarifi

17.08.2026 09:43:00
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Haber Merkezi
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Bol malzemeleri ev lezzeti: MasterChef tepsi pizza tarifi

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz tepside karışık pizza tarifi, bol malzemeli ve nefis hamuruyla kalabalık sofralar için ideal bir seçenek sunuyor.

Bol malzemeleri ev lezzeti: MasterChef tepsi pizza tarifi

Pizza keyfini evde yaşamak isteyenler için tepside karışık pizza, pratik hazırlanışı ve damak zevkine göre çeşitlendirilebilen malzemeleriyle öne çıkıyor. Mayalı hamurun üzerine domatesli sos, kaşar peyniri, sucuk, mısır, zeytin ve biber eklenerek hazırlanan bu tarif, fırından çıktığında sofrada herkesin favorisi olmaya aday. İşte nefis tepsi pizza tarifi...

Bol malzemeleri ev lezzeti: MasterChef tepsi pizza tarifi

TEPSİ PİZZA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 5-6 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 paket kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 su bardağı ılık su

Pizza sosu için:

  • 2 yemek kaşığı domates püresi
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığının ucu kadar karabiber

Üzeri için:

  • 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
  • 50 gram sucuk
  • 1 kutu mısır konservesi
  • 10 adet çekirdeksiz zeytin
  • 1-2 adet kapya biber
  • 1-2 adet yeşil biber

TEPSİ PİZZA YAPILIŞI

Ilık süt, ılık su, zeytinyağı, kuru maya ve şekeri geniş bir kaba alın ve karıştırın.

Karışıma unu azar azar ekleyerek yoğurun. 

Tuzu ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayın.

Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru tepsi boyutunda açarak yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin.

Domates püresi, zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberi karıştırarak pizza sosunu hazırlayın.

Sosu hamurun üzerine eşit şekilde yayın ve rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

Sucuk, mısır, zeytin, kapya biber ve yeşil biberi peynirin üzerine dağıtın.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından çıkan pizzayı birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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