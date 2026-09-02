Bol tereyağlı hakiki Karadeniz mıhlaması tarifi...

Mutfaktan yükselen kavrulmuş mısır unu ve tereyağı kokusu tüm yorgunluğunuzu silecek. Peynirin o sakız gibi uzayan kusursuz dokusunu yakalamak ve tereyağının üste çıktığı o "altın" anı tutturmak için gereken tüm püf noktaları...

MALZEMELER

3 yemek kaşığı hakiki Trabzon tereyağı (Lezzetin kalbi)

3 yemek kaşığı kavrulmuş mısır unu

1,5 su bardağı sıcak su (veya tercihe göre sıcak süt)

1,5 - 2 su bardağı telli peynir (Kolot, çeçil veya Trabzon kaşarı - uzamasının sırrı)

Yarım çay kaşığı tuz (Peynirin tuzluluk oranına göre ayarlanmalı)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Bakır bir tavaya (veya kalın tabanlı bir çelik tavaya) tereyağını alın. Orta ateşte yağ tamamen eriyip tortusu dibe çökene ve hafifçe kahverengiye dönüp köpürerek o meşhur kokusunu salana kadar bekleyin.

Köpüren kızgın tereyağının içine mısır ununu ilave edin. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak, unun rengi hafifçe dönene ve o mis gibi kavrulmuş kokusu çıkana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) soteleyin.

Kavrulan mısır ununun üzerine sıcak suyu yavaş yavaş eklerken bir yandan da topaklanmaması için tel çırpıcı veya tahta kaşıkla hızlıca karıştırın. Tuzu bu aşamada ilave edin. Karışım suyu çekip pürüzsüz, boza gibi koyu bir kıvam alana kadar kaynatın.

Karışımın üzerinde minik tereyağı damlaları belirmeye başladığında ocağın altını tamamen kısın. Doğradığınız veya didiklediğiniz telli peynirleri tavanın her yerine eşit dağılacak şekilde ekleyin.

Peyniri ekledikten sonra tavanın altını en düşük seviyede tutun ve kesinlikle çok fazla karıştırmayın. Sadece alttan üste doğru 1-2 kez nazikçe çevirerek peyniri harca gömün. Peynir kendi sıcaklığıyla eriyip yağı kusarak tavanın yüzeyine çıkmalıdır.

Tereyağı tamamen üste çıkıp peynirler sakız gibi uzamaya başladığında ocağı kapatın. Dumanı tüten mıhlamayı hiç bekletmeden, taze ve çıtır bir ekmekle tavanın dibini sıyırarak afiyetle tüketin.