Bolu mutfağının sevilen tarifi: Abant kebabı nasıl yapılır?

Osmanlı saray mutfağının önemli yemeklerinden Abant kebabı, hem görünümü hem de tadıyla beğenilerek tüketiliyor. İşte, Abant kebabı tarifi...
MALZEMELER (6 KİŞİLİK)
- 250 gr kuzu but eti
- 3 adet patlıcan
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet domates
- 4 adet yeşil biber
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 50 gr Mengen peyniri ya da kaşar peyniri
- Tuz, karabiber, kekik, dağ kekiği
YAPILIŞI
1- Kuşbaşı doğranmış kuzu eti tavada tereyağı ile sote edilir.
2- Doğranmış soğan, sivribiber ve domates ilave edilir.
3 - Salça, tuz, kekik, karabiber ve su konup pişirilir.
4- Patlıcanlar ortadan ikiye kesildikten sonra ızgarada pişirilir ya da kızartma tavasında yağda kızartılır.
5- Ortaları bir kaşık yardımıyla ezilerek içine doldurulacak et için yer açılır.
6- Hazırlanan sote içine konulur.
7- Salça, tuz, karabiber, su ve sıvı yağ kullanılarak sos hazırlanır, fırın tepsisinin ya da güvecin içine dökülür.
8- Önceden sos dökülen kaba alınan içi doldurulmuş patlıcanların üzerine rendelenmiş Mengen peyniri ya da kaşar peyniri ilave edilir.
9- Fırında peynir kızarana kadar pişirilerek servise hazır hale getirilir.