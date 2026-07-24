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Bolu mutfağının sevilen tarifi: Abant kebabı nasıl yapılır?
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Bolu mutfağının sevilen tarifi: Abant kebabı nasıl yapılır?

24.07.2026 12:36:00
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Bolu mutfağının sevilen tarifi: Abant kebabı nasıl yapılır?

İsmini "aşçılar diyarı" Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü'nden alan Abant kebabı, sade malzemelerle hazırlanan doyurucu bir fırın yemeği olarak tercih ediliyor. İşte, Abant kebabı tarifi

Bolu mutfağının sevilen tarifi: Abant kebabı nasıl yapılır?

Osmanlı saray mutfağının önemli yemeklerinden Abant kebabı, hem görünümü hem de tadıyla beğenilerek tüketiliyor. İşte, Abant kebabı tarifi...

Bolu mutfağının sevilen tarifi: Abant kebabı nasıl yapılır?

MALZEMELER (6 KİŞİLİK)

  • 250 gr kuzu but eti
  • ⁠3 adet patlıcan
  • ⁠1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • ⁠2 adet domates
  • ⁠4 adet yeşil biber
  • ⁠1 yemek kaşığı domates salçası
  • ⁠50 gr Mengen peyniri ya da kaşar peyniri
  • ⁠Tuz, karabiber, kekik, dağ kekiği
Bolu mutfağının sevilen tarifi: Abant kebabı nasıl yapılır?

YAPILIŞI

1- ​Kuşbaşı doğranmış kuzu eti tavada tereyağı ile sote edilir.

2-​ Doğranmış soğan, sivribiber ve domates ilave edilir.

3 -​ Salça, tuz, kekik, karabiber ve su konup pişirilir.

4-​ Patlıcanlar ortadan ikiye kesildikten sonra ızgarada pişirilir ya da kızartma tavasında yağda kızartılır.

5-​ Ortaları bir kaşık yardımıyla ezilerek içine doldurulacak et için yer açılır.

6-​ Hazırlanan sote içine konulur.

7-​ Salça, tuz, karabiber, su ve sıvı yağ kullanılarak sos hazırlanır, fırın tepsisinin ya da güvecin içine dökülür.

8-​ Önceden sos dökülen kaba alınan içi doldurulmuş patlıcanların üzerine rendelenmiş Mengen peyniri ya da kaşar peyniri ilave edilir.

9-​ Fırında peynir kızarana kadar pişirilerek servise hazır hale getirilir.

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