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Brezilya mutfağının enfes lezzeti: Moqueca Baiana

Brezilya mutfağının enfes lezzeti: Moqueca Baiana

3.09.2026 10:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Brezilya mutfağının enfes lezzeti: Moqueca Baiana

Etli beyaz balık dilimlerinin Hindistan cevizi sütü, palmiye yağı (Dendê), renkli biberler, domates ve taze kişnişle toprak güveçte susuz olarak ağır ağır pişirildiği Brezilya’nın ikonik deniz ürünleri klasiğidir.

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Brezilya’nın Bahia bölgesine özgü olan Moqueca Baiana, Afrikalı ve yerli İnka/Tupi kültürlerinin sentezinden doğan harika bir deniz ürünleri yemeğidir. Yemeği sıra dışı kılan; pişirme sürecinde hiç su kullanılmaması, balık ve sebzelerin kendi sularını Hindistan cevizi sütünün kremsi dokusuyla birleştirip kadifemsi bir sos oluşturmasıdır.

MOQUECA BAİANA TARİFİ

Malzemeler

  • 600 gram sıkı etli beyaz balık (fleto veya dilimlenmiş levrek, laos veya mezgit)
  • 200 gram temizlenmiş karides (isteğe bağlı)
  • 1 kutu (400 ml) Hindistan cevizi sütü
  • 2 yemek kaşığı Dendê yağı (kırmızı palmiye yağı - yoksa zeytinyağına 1 çay kaşığı tatlı toz biber eklenerek ikame edilebilir)
  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 adet büyük boy kırmızı soğan (halka doğranmış)
  • 1 adet kırmızı kapya biber (halka doğranmış)
  • 1 adet sarı veya yeşil biber (halka doğranmış)
  • 2 adet olgun domates (halka doğranmış)
  • 3 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu
  • Yarım demet taze kişniş (kıyılmış)
  • 1 adet acı kırmızı biber (ince dilimlenmiş), tuz ve karabiber

Yapılışı

  1. Balık dilimlerini sarımsak, misket limonu suyu, tuz ve karabiber ile harmanlayıp 15-20 dakika dinlendirin.
  2. Geniş bir toprak güveç tenceresinin tabanına sızma zeytinyağını dökün. Halka doğranmış soğanların, biberlerin ve domateslerin yarısını tencerenin tabanına yayın.
  3. Marine edilen balık dilimlerini sebze yatağının üzerine tek kat halinde dizin (karides kullanıyorsanız balıkların arasına serpiştirin).
  4. Kalan soğan, biber ve domates halkalarını balıkların üzerine kapatın. Kıymış olduğunuz taze kişnişin yarısını ve acı biber dilimlerini serpiştirin.
  5. Tencerenin üzerine Hindistan cevizi sütünü ve Dendê yağını gezdirin. Tencerenin kapağını kapatın. Hiç su eklemeden, orta-kısık ateşte sebzeler suyunu salıp balıklar pamuk gibi pişene kadar yaklaşık 20-25 dakika kapağını açmadan kaynatın.
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