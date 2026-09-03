Brezilya mutfağının enfes lezzeti: Moqueca Baiana

Brezilya’nın Bahia bölgesine özgü olan Moqueca Baiana, Afrikalı ve yerli İnka/Tupi kültürlerinin sentezinden doğan harika bir deniz ürünleri yemeğidir. Yemeği sıra dışı kılan; pişirme sürecinde hiç su kullanılmaması, balık ve sebzelerin kendi sularını Hindistan cevizi sütünün kremsi dokusuyla birleştirip kadifemsi bir sos oluşturmasıdır.
MOQUECA BAİANA TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram sıkı etli beyaz balık (fleto veya dilimlenmiş levrek, laos veya mezgit)
- 200 gram temizlenmiş karides (isteğe bağlı)
- 1 kutu (400 ml) Hindistan cevizi sütü
- 2 yemek kaşığı Dendê yağı (kırmızı palmiye yağı - yoksa zeytinyağına 1 çay kaşığı tatlı toz biber eklenerek ikame edilebilir)
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 adet büyük boy kırmızı soğan (halka doğranmış)
- 1 adet kırmızı kapya biber (halka doğranmış)
- 1 adet sarı veya yeşil biber (halka doğranmış)
- 2 adet olgun domates (halka doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu
- Yarım demet taze kişniş (kıyılmış)
- 1 adet acı kırmızı biber (ince dilimlenmiş), tuz ve karabiber
Yapılışı
- Balık dilimlerini sarımsak, misket limonu suyu, tuz ve karabiber ile harmanlayıp 15-20 dakika dinlendirin.
- Geniş bir toprak güveç tenceresinin tabanına sızma zeytinyağını dökün. Halka doğranmış soğanların, biberlerin ve domateslerin yarısını tencerenin tabanına yayın.
- Marine edilen balık dilimlerini sebze yatağının üzerine tek kat halinde dizin (karides kullanıyorsanız balıkların arasına serpiştirin).
- Kalan soğan, biber ve domates halkalarını balıkların üzerine kapatın. Kıymış olduğunuz taze kişnişin yarısını ve acı biber dilimlerini serpiştirin.
- Tencerenin üzerine Hindistan cevizi sütünü ve Dendê yağını gezdirin. Tencerenin kapağını kapatın. Hiç su eklemeden, orta-kısık ateşte sebzeler suyunu salıp balıklar pamuk gibi pişene kadar yaklaşık 20-25 dakika kapağını açmadan kaynatın.