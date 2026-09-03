Brezilya mutfağının enfes lezzeti: Moqueca Baiana

Brezilya’nın Bahia bölgesine özgü olan Moqueca Baiana, Afrikalı ve yerli İnka/Tupi kültürlerinin sentezinden doğan harika bir deniz ürünleri yemeğidir. Yemeği sıra dışı kılan; pişirme sürecinde hiç su kullanılmaması, balık ve sebzelerin kendi sularını Hindistan cevizi sütünün kremsi dokusuyla birleştirip kadifemsi bir sos oluşturmasıdır.

MOQUECA BAİANA TARİFİ

Malzemeler

600 gram sıkı etli beyaz balık (fleto veya dilimlenmiş levrek, laos veya mezgit)

200 gram temizlenmiş karides (isteğe bağlı)

1 kutu (400 ml) Hindistan cevizi sütü

2 yemek kaşığı Dendê yağı (kırmızı palmiye yağı - yoksa zeytinyağına 1 çay kaşığı tatlı toz biber eklenerek ikame edilebilir)

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 adet büyük boy kırmızı soğan (halka doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (halka doğranmış)

1 adet sarı veya yeşil biber (halka doğranmış)

2 adet olgun domates (halka doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı taze sıkılmış misket limonu (lime) suyu

Yarım demet taze kişniş (kıyılmış)

1 adet acı kırmızı biber (ince dilimlenmiş), tuz ve karabiber

Yapılışı