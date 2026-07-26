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Brezilya mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Feijoada tarifi

Brezilya mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Feijoada tarifi

26.07.2026 10:35:00
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Haber Merkezi
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Brezilya mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Feijoada tarifi

Brezilya mutfağının simgesi haline gelen Feijoada, siyah fasulye ve etin uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan doyurucu bir lezzettir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz Feijoada tarifi ve püf noktaları.
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Feijoada, Brezilya'nın en ünlü geleneksel yemeklerinden biri olarak bilinir. Siyah fasulye, dana ve domuz etiyle hazırlanan bu zengin güveç, yavaş pişirme yöntemi sayesinde yoğun bir aroma kazanır. Genellikle beyaz pirinç, portakal dilimleri ve farofa ile servis edilen Feijoada, hem özel günlerin hem de aile sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır.

FEİJOADA İÇİN MALZEMELER

  • 2 su bardağı siyah fasulye
  • 300 gram dana kuşbaşı
  • 200 gram dana kaburga veya döş eti
  • 150 gram sucuk (isteğe göre chorizo veya sosis)
  • 100 gram pastırma veya füme et
  • 1 adet büyük kuru soğan
  • 4 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 adet defne yaprağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tuz
  • Yaklaşık 6 su bardağı sıcak su

FEİJOADA NASIL YAPILIR?

Siyah fasulyeyi bir gece önceden bol suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp kenara alın.

Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Küp doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı kavurun. Ardından dana eti, kaburga ve diğer etleri ekleyerek renk alana kadar pişirin.

Islatılmış siyah fasulyeyi tencereye ilave edin. Defne yaprağı, baharatlar ve sıcak suyu ekledikten sonra kapağını kapatın.

Kısık ateşte yaklaşık 2-2,5 saat boyunca fasulyeler iyice yumuşayana kadar pişirin. Gerekirse pişirme sırasında sıcak su ilavesi yapabilirsiniz.

Son olarak tuzunu kontrol edin ve birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

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