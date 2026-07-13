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Brunch sofralarının vazgeçilmezi: Eggs Benedict tarifi

Brunch sofralarının vazgeçilmezi: Eggs Benedict tarifi

13.07.2026 12:25:00
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Haber Merkezi
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Brunch sofralarının vazgeçilmezi: Eggs Benedict tarifi

Kahvaltı ve brunch sofralarının dünyaca ünlü lezzetlerinden Eggs Benedict, poşe yumurta, Hollandez sos ve kızarmış ekmeğin mükemmel uyumuyla dikkat çekiyor. Peki, Eggs Benedict nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları.
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Dünya mutfağının en sevilen kahvaltılık tariflerinden biri olan Eggs Benedict, yumuşak kıvamlı poşe yumurta, tereyağı bazlı Hollandez sos ve çıtır ekmekle hazırlanan özel bir lezzet olarak öne çıkıyor. Genellikle füme jambon veya pastırma ile servis edilen bu tarif, evde de kolayca hazırlanabiliyor. Doğru tekniklerle hazırlanan poşe yumurta ve kıvamı tam tutturulan Hollandez sos, tarifin lezzetini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

EGGS BENEDİCT İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Poşe yumurta için:

  • 4 adet yumurta
  • 1 litre su
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Hollandez sos için:
  • 3 adet yumurta sarısı
  • 125 gram eritilmiş tereyağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Tuz
  • Bir tutam karabiber
  • İsteğe bağlı bir tutam toz kırmızı biber veya paprika

Servis için:

  • 2 adet İngiliz muffin'i (veya tost ekmeği)
  • 4 dilim füme et, dana jambon veya hindi füme
  • İnce kıyılmış maydanoz veya frenk soğanı

EGGS BENEDİCT NASIL YAPILIR?

İlk olarak Hollandez sosu hazırlayın. Yumurta sarıları ve limon suyunu benmari usulü çırparak koyulaştırın.

Eritilmiş tereyağını ince bir akışla ekleyerek sürekli çırpın. Tuz ve karabiberle tatlandırıp sıcak tutun.

Geniş bir tencerede suyu kaynama noktasına getirin ve sirkeyi ekleyin.

Yumurtaları tek tek küçük kaselere kırın. Suyu hafifçe karıştırarak girdap oluşturun ve yumurtaları dikkatlice suya bırakın. Yaklaşık 3-4 dakika pişirin.

Muffinleri ortadan ikiye kesip hafifçe kızartın.

Kızarmış muffinlerin üzerine füme et veya jambon dilimlerini yerleştirin.

Poşe yumurtaları etlerin üzerine alın.

Son olarak hazırladığınız Hollandez sosu yumurtaların üzerine gezdirin.

Maydanoz veya frenk soğanı serpiştirerek sıcak servis edin.

İlgili Konular: #Kahvaltı #Eggs Benedict

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