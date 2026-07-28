Bu tarifi deneyen hazırını almıyor! Evde dilber dudağı tarifi

Geleneksel Türk mutfağının en zarif tatlılarından biri olan dilber dudağı, adını kendine özgü yarım ay şeklinden alıyor. İncecik açılan hamurun içerisine yerleştirilen ceviz içi, pişirme sonrasında eklenen şerbetle buluşarak eşsiz bir lezzet oluşturuyor. Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık olan bu tatlı, doğru tekniklerle hazırlandığında pastanelerde satılan lezzeti aratmıyor.

DİLBER DUDAĞI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

4-4,5 su bardağı un

İç harcı için

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Açmak için

Mısır nişastası

Üzeri için

150 gram eritilmiş tereyağı

Şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

DİLBER DUDAĞI NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu kaynatın, limon suyunu ekleyerek 10 dakika daha kaynatın ve tamamen soğumaya bırakın.

Hamur için tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve sirkeyi karıştırın.

Kabartma tozu, tuz ve unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru bezelere ayırın ve üzerini örterek 20 dakika dinlendirin.

Bezeleri nişasta yardımıyla ince şekilde açın.

Çay bardağıyla yuvarlak parçalar kesin.

Her parçanın ortasına ceviz içi koyup yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarını hafifçe bastırarak şekil verin.

Yağlanmış tepsiye dizin ve üzerlerine eritilmiş tereyağını gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.

Tatlının şerbeti çekmesi için en az 2-3 saat dinlendirin.

DİLBER DUDAĞININ PÜF NOKTALARI

Hamurun kolay açılması için yeterince dinlendirilmesi önemlidir.

Şerbet mutlaka soğuk, tatlı ise sıcak olmalıdır.

Hamuru mümkün olduğunca ince açarak daha çıtır bir sonuç elde edebilirsiniz.

Eritilmiş tereyağını tatlının her yerine eşit şekilde gezdirmeye özen gösterin.

Şerbeti döktükten sonra tatlıyı dinlendirmek, lezzetin tam oturmasını sağlar.