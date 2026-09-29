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Buffalo Wings tarifi: Evde çıtır ve acılı tavuk kanat nasıl yapılır?

Buffalo Wings tarifi: Evde çıtır ve acılı tavuk kanat nasıl yapılır?

29.09.2026 10:15:00
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Haber Merkezi
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Buffalo Wings tarifi: Evde çıtır ve acılı tavuk kanat nasıl yapılır?

Çıtır tavuk kanatlarını acılı ve aromatik bir sosla buluşturmak isteyenler Buffalo Wings tarifini araştırıyor. Evde pratik şekilde hazırlanabilen bu lezzette, tavukların çıtır kıvamı ve sosun yoğun aroması öne çıkıyor. Peki Buffalo Wings nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktalarıyla nefis Buffalo Wings tarifi…
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Tavuk kanadını farklı bir tarifle denemek isteyenler için Buffalo Wings, hem pratik hem de lezzetli bir alternatif oluyor. Dışı çıtırlaşan tavuk kanatların acılı ve aromatik Buffalo sosuyla buluştuğu bu tarif, özellikle kalabalık sofralarda ve atıştırmalık menülerinde tercih ediliyor. Peki Buffalo Wings nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Buffalo Wings tarifi ve püf noktaları…

BUFFALO WİNGS MALZEMELERİ

Tavuk kanatları için:

  • 1 kilo tavuk kanadı
  • 1 yemek kaşığı karbonat
  • Tuz
  • Karabiber
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Buffalo sosu için:

  • 120 ml sriracha sos
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı beyaz sirke
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • Tuz

BUFFALO WİNGS NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk kanatlarını kağıt havlu yardımıyla iyice kurulayın. Tavukların mümkün olduğunca kuru olması, fırında daha iyi kızarmalarına yardımcı olur.

Kurulanan tavuk kanatlarını geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine karbonat, tuz, karabiber ve zeytinyağını ekleyerek tüm malzemeler tavuklara eşit şekilde dağılana kadar harmanlayın.

Fırın telini tepsi üzerine yerleştirin ve tavuk kanatlarını telin üzerine aralıklı şekilde dizin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Pişirme süresinin ortasında, yani yaklaşık 20. dakikada kanatları çevirin.

BUFFALO SOSU NASIL HAZIRLANIR?

Tavuklar fırında pişerken sosu hazırlayabilirsiniz. Bunun için tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin. Ardından sriracha sosu, beyaz sirkeyi, sarımsak tozunu, toz kırmızı biberi ve tuzu ekleyin.

Sosu 2-3 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. Böylece acılı ve aromatik Buffalo sosunuz hazır hale gelir.

PİŞEN TAVUKLAR SOSLA BULUŞTURULUYOR

Fırından çıkan çıtır tavuk kanatlarını geniş bir karıştırma kabına alın. Hazırladığınız Buffalo sosunu sıcak tavukların üzerine dökün ve kanatların tamamı sosla kaplanacak şekilde güzelce harmanlayın.

Sosla buluşturduğunuz Buffalo Wings'i sıcak olarak servis edebilirsiniz.

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