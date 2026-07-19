Buharda pişen bir kültür mirası: Buhara mantısı tarifi...

Klasik Türk mantısından çok daha büyük, suda kaynatılarak değil özel tencerelerde sadece buharın gücüyle ağır ağır pişen devasa bir şaheser! İncecik açılmış hamurun içinde kendi suyunu salan soğanlı ve kimyonlu iri kıyma, buharda pişerken tüm aromasını içine hapseder.

Malzemeler

Hamuru İçin:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 su bardağı ılık su ve 1 tatlı kaşığı tuz

Efsanevi İç Harcı İçin:

400 gram orta yağlı dana kıyma (Satır kıyması veya çok iri çekim olmalı)

3 adet büyük boy kuru soğan (Çok küçük küpler halinde doğranmış, asla rendelenmemiş)

1 tatlı kaşığı kimyon

1'er çay kaşığı tuz, karabiber

Çeyrek çay bardağı su (Harcın sulu olması için)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Un, yumurta, su ve tuzu birleştirip kulak memesinden biraz daha sert, elastik bir hamur yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.

Bu mantının kalbi soğanıdır. Küp küp doğranmış soğanları (rendelerseniz acı su salar, mutlaka doğranmalı), kıymayı, baharatları ve çeyrek çay bardağı suyu derin bir kapta ezmeden hafifçe harmanlayın.

Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Her bir bezeyi oklavayla yufka inceliğinde açın. Açtığınız hamurdan yaklaşık 10x10 cm büyüklüğünde büyük kareler kesin.

Her karenin tam ortasına 1 yemek kaşığı dolusu harç koyun. Hamurun dört köşesini ortada birleştirerek zarf şeklinde kapatın ve açık kalan kenarları parmaklarınızla sıkıştırarak mühürleyin.

Buharlı pişirici tencerenin (veya kevgirin) katlarını sıvı yağ ile iyice yağlayın (mantıların yapışmaması çok önemlidir). Mantıları aralarında boşluk kalacak şekilde dizin.

Tencerenin alt kısmına kaynar suyu koyun. Mantıların olduğu katı üzerine yerleştirip kapağını sıkıca kapatın. Orta ateşte, sadece buharın gücüyle 40-45 dakika pişirin. Kapağı açtığınızda şeffaflaşmış ve içindeki et suyu parlayan mantıları göreceksiniz. Üzerine eritilmiş tereyağı ve pul biber gezdirerek servis yapın.