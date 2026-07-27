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Bulaşık çıkarmayan ana yemek: Tek tencerede sosuyla pişen domatesli makarna tarifi...

Bulaşık çıkarmayan ana yemek: Tek tencerede sosuyla pişen domatesli makarna tarifi...

27.07.2026 21:15:00
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Haber Merkezi
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Bulaşık çıkarmayan ana yemek: Tek tencerede sosuyla pişen domatesli makarna tarifi...

Sadece 15 dakikada, sanki dışarıda şık bir İtalyan restoranında sipariş etmişsiniz gibi yoğun ve kremsi bir sos elde edeceksiniz. Üstelik geriye yıkanacak tek bir tencere kalacak!
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Makarnayı ayrı haşlayıp süzmek, sosunu ayrı tavada hazırlamak yok! İtalyanların yoğun günlerde başvurduğu tek tencere tekniğiyle hazırlanan bu efsanevi tarif, tüm malzemelerin aynı tencerede kendi suyuyla ve nişastasıyla bağlandığı muazzam bir ana yemektir.

MALZEMELER

Yarım paket yassı spagetti (Linguine) veya kalem makarna

15-20 adet çeri domates (İkiye bölünmüş)

1 adet orta boy kuru soğan (Piyazlık veya ince yarım ay doğranmış)

3 diş sarımsak (İnce dilimlenmiş)

1 tatlı kaşığı domates veya biber salçası

Çeyrek demet taze fesleğen veya maydanoz

4-5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kekik ve pul biber

Üzerini tam kapatacak kadar kaynar su (Yaklaşık 3,5 - 4 su bardağı)

Adım Adım Yapılışı

Geniş ve yayvan bir tencerenin tam ortasına çiğ makarnaları yerleştirin (Spagetti kullanıyorsanız kırmadan uzunlamasına koyabilirsiniz).

Makarnaların kenarlarına ikiye bölünmüş çeri domatesleri, ince doğranmış soğanları, dilimlenmiş sarımsakları ve taze yeşillikleri yerleştirin. Salçayı, baharatları ve tuzu malzemelerin üzerine gezdirin.

Tüm bu çiğ malzemelerin üzerine zeytinyağını bolca gezdirin (Zeytinyağı, makarnaların birbirine yapışmasını engelleyecek ve sosa ipeksi bir doku verecektir).

Tenceredeki malzemelerin hizasını geçecek kadar kaynar suyu dökün ve ocağın altını açın. Su kaynamaya başladığında bir maşa veya tahta kaşık yardımıyla makarnaları yavaşça karıştırıp birbirine girmesini sağlayın.

Ocağın altını orta dereceye getirin. Tencerenin kapağını açık bırakarak (veya çok hafif aralık), makarnalar suyu tamamen çekip dipte hafif kremsi, yoğun bir sos kalana kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık 10-12 dakika pişirin.

Suyunu çeken makarnayı ocaktan alın. Tabaklara paylaştırdıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşar, parmesan veya taze fesleğen yaprakları ekleyerek sıcak sıcak tüketin.

İlgili Konular: #Makarna #domates sos

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