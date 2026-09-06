Bursa sokaklarından ev mutfağına: Cızırdayan tereyağıyla ev yapımı İskender tarifi...

Etin lokum gibi pişmesi ve yaprak gibi incecik kesilmesi için gereken tek şey basit bir mutfak hilesi. Üzerinden dumanlar tüten, pideleri sosu tam çekmiş bu şölen tabağı, en yorucu günlerin bile yorgunluğunu tek lokmada silecek...

MALZEMELER

Ev Yapımı Döner (Et) İçin:

400 gram tek parça, hafif yağlı dana antrikot veya kontrfile (Kolay kesilmesi için dondurulmuş olmalı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Yarım çay kaşığı kekik

Orijinal İskender Sosu İçin:

2 yemek kaşığı domates salçası (Çok az biber salçası da eklenebilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 - 2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz ve çok az karabiber

Taban ve Servis İçin:

2 adet taze tırnak pide (Veya kalın tırnaklı ramazan pidesi)

4 yemek kaşığı süzme yoğurt (Yanına koymak için)

Izgara domates ve yeşil biber

Üzerinin Şovu İçin: 3-4 yemek kaşığı hakiki tereyağı (Kızdırılacak)

ADIM ADIM YAPILIŞI

İskenderin o yaprak gibi incecik kesilmiş döner formunu evde yakalamanın tek yolu eti dondurmaktır. Bütün halindeki eti kullanmadan 1 gece önce derin dondurucuya atın. Yapmaya başlamadan 20-30 dakika önce tezgaha çıkarın. Et henüz tam çözülmeden, oldukça sertken keskin bir şef bıçağıyla zardan bile ince (yaprak yaprak) dilimler kesin.

Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin. Üzerine salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) iyice kavurun. Kavrulan salçanın üzerine sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ekleyip kıvamlı, hafif akışkan bir sos elde edene kadar kısık ateşte 10 dakika kadar tıngırdatın.

Tırnak pideleri küp küp (lokmalık boyutta) doğrayın. Geniş bir tavada çok az tereyağı ile pideleri hafifçe kıtırlaşana ve ısınıp kokusunu salana kadar 3-4 dakika çevirin.

Geniş ve kalın tabanlı (tercihen döküm) bir tavayı yüksek ateşte, dumanı tütüne kadar iyice ısıtın. Sıvı yağı ekleyin. Yaprak yaprak kestiğiniz etleri tavaya birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde dizin. Etler çok ince olduğu için saniyeler içinde renk değiştirecektir; kurutmadan, arkalı önlü hızlıca mühürleyin. Pişmeye yakın tuzunu ve baharatlarını serpip ocaktan alın.

Servis tabağının en altına kıtırlaştırdığınız sıcak pideleri yayın. Üzerine hazırladığınız kaynar domates sosunun yarısını gezdirin (pideler sosu hafifçe çekmeli). Soslu pidelerin üzerine incecik pişirdiğiniz döner etlerini cömertçe yerleştirin. Kalan sosu da etlerin üzerinden gezdirin.

Küçük bir cezvede 3-4 yemek kaşığı hakiki tereyağını tortusu dibe çöküp iyice köpürene ve hafifçe kahverengileşip o meşhur kokusunu salana kadar kızdırın. Tabağın kenarına süzme yoğurdu, ızgara domates ve biberleri yerleştirin. Dumanı tüten kebabın üzerine cızırdayan kızgın tereyağını dökerek bekletmeden şölene başlayın!